Барнаул частично обесточен (обновляется)

Читатели жалуются, что одновременно со светом пропал интернет, в частности у "Билайна". Встали трамваи и троллейбусы.

Ранее "Барнаульская горэлектросеть" не сообщала о плановых отключениях. Скорее всего причиной масштабного обесточивания стала авария на сетях БГС или МРСК Сибири.

Altapress.ru выясняет подробности.

Обновлено от 13.38

Как стало известно altapress.ru, авария произошла на подстанции "Подгорная" (сети МРСК Сибири). Специалисты "Алтайэнерго" уже на месте и устраняют повреждение.

По предварительной информации, свет могут дать в течение 40 минут.

Обновлено от 13.48

Электроснабжение местами восстанавливается. В частности счет дали на ул. Молодежная и в районе пл. Спартака.