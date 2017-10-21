Барнаул и Бийск станут частью самого длинного туристического маршрута в мире

По словам автора проекта Ильдара Маматова, маршрут по следам Витуса Беринга и его сподвижников проходит от Франции до Аляски, а в нашей стране — от Санкт-Петербурга до Берингова пролива. Он включает страны Германию, Данию, Казахстан, Францию, Швецию, США и Японию и 29 регионов России, среди которых Алтайский край.

Автопробег по маршруту стартовал с Пермского края. Города Западной Сибири вошли в седьмую экспедицию, которая стартовала 12 октября. Авторы проекта уже побывали в Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Бийске и Барнауле. На путешествие по сибирским городам у участников автопробега ушло девять дней.

Ильдар Маматов,

автор проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции":

Бийск, Барнаул, Колывань — эта территория станет по-новому интересна местным жителям и туристам. У нас есть желание, чтобы люди не проезжали алтайские города по дороге до Горного Алтая, а останавливались, находили места, связанные с историей нашего государства.

По словам Маматова, Витус Беринг на территорию будущего Алтайского края не приезжал, но на Колывани и в Бийском остроге работал его академический отряд.

В этом году автопробег уже прошел половину маршрута. В следующем году авторы проекта планируют связать все российские города-участники. В 2019 году маршрут "войдет в эксплуатацию", отмечает Ильдар Маматов. Хотя уже сейчас туристы могут самостоятельно проехать по следам современной экспедиции.

На встрече с участниками автопробега "Алтайтурцентр" подписал соглашение с туристское-информационным центром Пермского края. По словам Татьяны Сажаевой, руководителя алтайского туристического центра, теперь вместе с пермскими коллегами они планируют обратиться в Минкультуры РФ, чтобы аттестовать турмаршрут. Сейчас в Алтайском крае аттестован только один маршрут в Барнауле. К сотрудничеству подключили также алтайских туроператоров.

Справка

Первая Камчатская экспедиция длилась с 1725 по 1730 годы, а вторая с 1733 по 1743 года. В ходе последней впервые создали полную и подробную карту Российской империи. Ими руководил Витус Беринг, уроженец Дании.