В Горном Алтае в третий раз за год зацвел маральник

Обычно маральник расцветает в конце апреля или в начале мая, но уже третий год подряд в горах происходит повторное цветение кустарника — в конце августа или начале сентября. Но в этот раз в Чемале рододендрон зацвел в третий раз. Мало того, жители района рассказали изданию, что кое-где зацвела и черемуха.

По словам ученых, это признаки теплой осени: в отдельных районах Республики Алтай в октябре столбики термометров поднимаются днем выше 20 градусов.