В Горном Алтае в третий раз за год зацвел маральник

В Чемальском районе в третий раз в этом году расцвел рододендрон Ледебура, называемый на Алтае маральником, сообщают "Новости Горного Алтая".
Обычно маральник расцветает в конце апреля или в начале мая, но уже третий год подряд в горах происходит повторное цветение кустарника — в конце августа или начале сентября. Но в этот раз в Чемале рододендрон зацвел в третий раз. Мало того, жители района рассказали изданию, что кое-где зацвела и черемуха.
По словам ученых, это признаки теплой осени: в отдельных районах Республики Алтай в октябре столбики термометров поднимаются днем выше 20 градусов.
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