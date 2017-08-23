На Алтае снова зацвел маральник. Туристы делятся снимками в сети

В Горном Алтае вновь зацвел маральник. Весеннее цветение этого растения вызывает большой ажиотаж у туристов, а в Алтайском крае с недавних появление розовых цветов Рододендрона Ледебура сделали праздником. Но повторное цветение встречают не так бурно.
Первые съемки летнего цветения маральника появились в сети еще в начале августа, но активно стали постить цветы маральника в соцсети только теперь. Видимо из-за того, что цветение происходит в доступных для туристов местах.
Вчера, во время дневных экскурсий, наткнулась на маральник в цвету!!! Всего 5-6 цветочков, но как так??? 👀 Маральник (багульник) цветёт в мае, именно в начале мая можно наблюдать утопающие в цвету горы, фиолетового цвета))) А сей час конец августа.... видимо цветочки распустились по второму кругу... чудеса! 🌸🌸🌸 #горныйалтай #багульник #маральник #лето2017 #цветочки #prmadagaskar
В последние годы маральник уже зацветал повторно. Так было в 2015-м и в 2016-м. Это случается от того, что после холодов опять наступают теплые дни и природа как бы сама себя обманывает. В ботанике такое явление называют ремонтанностью — способностью растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. Цветки и плоды при повторном цветении и плодоношении мельче, у семян плохая всхожесть.
Весеннее цветение маральника стало символизировать на Алтае открытие летнего туристического сезона: люди со всей Сибири, России и из-за границы едут сюда полюбоваться на него. Длится период цветения недолго – всего 1,5-2 недели в начале мая. Однако в 2017 году маральник зацвел раньше срока — еще в середине апреля.
Справка
Рододендрон Ледебура в народе называют "маральником" "багульником", "кашкарой", "черногривом", "шкери", "драпоштаном". Научное его название – рододендрон, в переводе с греческого означает "розовое дерево". Кроме декоративности, растение обладает многими полезными свойствами — лекарственными, дубильными, эфирно-масличными, почво-защитными, водорегулирующими.
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