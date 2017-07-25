Барнаул признали самым теплым сибирским городом

В рейтинге, который составил портал INNOV, краевая столица расположилась на 56 месте со среднегодовой температурой 2,6 °С. В Новокузнецке и Омске этот показатель составил 2,1°С, в Новосибирске 1,8°С, в Красноярске 1,6°С, а в Иркутске и Томске — 0,9°С.

Климатический минимум Барнаула составляет -48,2°С, а самая высокая температура официально зафиксирована на отметке в 38,3°С, пишут составители рейтинга.

По данным портала, самым теплым городом России стал Сочи со средней годовой температурой 14, 2°С, а самым холодным Оймякон (-15,5°С).