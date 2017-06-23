Барнаульская "Арена" вошла в ТОП-100 лучших торговых центров страны.

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения проекта "100 лучших офисных и торговых центров России". В список лауреатов попали офисные и торговые центры из 55 регионов России.
"100 лучших офисных и торговых центров России" – ежегодный независимый проект, в ходе которого определяются самые качественные объекты в двух сегментах коммерческой недвижимости. Критерии оценки таковы: местоположение, доступность, архитектурное решение/дизайн и отделка, концепция, логистика, инженерия и управление. В Независимый экспертный совет входят авторитетные участники рынка коммерческой недвижимости, инвестиций и ритейла.
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