"100 лучших офисных и торговых центров России" – ежегодный независимый проект, в ходе которого определяются самые качественные объекты в двух сегментах коммерческой недвижимости. Критерии оценки таковы: местоположение, доступность, архитектурное решение/дизайн и отделка, концепция, логистика, инженерия и управление. В Независимый экспертный совет входят авторитетные участники рынка коммерческой недвижимости, инвестиций и ритейла.

Барнаульская "Арена" вошла в ТОП-100 лучших торговых центров страны

В 2017 году экспертное жюри было сформировано в 7 федеральных округах, согласно правилам рейтинга, объекты соревнуются в рамках своего округа. В Сибирском федеральном округе в итоге было выбрано 10 торговых и 10 офисных центров (больше только в Москве и области, Центральном и Приволжском округах). После экспертного анализа качественных характеристик объектов, признанные профессионалы отрасли в числе самых достойных проектов российского рынка назвали барнаульский торгово-развлекательный центр "Арена". Эксперты оценили точно выверенную и воплощенную идею заказчика, проведенную несколько лет назад работу международной команды компании Astron – одного из мировых лидеров в области производства полнокомплектных стальных зданий, качественный менеджмент и другие достоинства ТРЦ. Эти и другие составляющие позволили обеспечить жителям Алтайского края один из лучших торговых центров страны.