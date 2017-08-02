Барнаульские газовики банкротят компанию Рыжака "Алтайкровля"

Дело к производству пока не принято. Каковы материальные претензии "Газпром газораспределение Барнаул" к компании Рыжаков, пока неизвестно.

Год назад газораспределительная компания уже пыталась обанкротить "Алтайкровлю". Вместе с ней кредиторами в иске о банкротстве выступали алтайская общественная организация "Вместе против рака" и "Южный Урал". Однако спустя несколько месяцев иск отозвали, и судебное производство в отношении "Алтайкровли" прекратили.

В начале лета компанию подвергла проверкам региональная прокуратура. 938 работников предприятия не получили в срок положенную зарплату на общую сумму, превышающую 12 млн рублей. В связи с нарушениями прокурор Новоалтайска возбудил в отношении директора "Алтайкровли" дело об административном правонарушении. Материалы направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу. Требование об устранении нарушений прав граждан рассмотрели и удовлетворили в полном объеме.

Ранее компания "Алтайкровля" фигурировала в другом скандале — новосибирские поставщики бумаги недополучили от нее 12 миллионов рублей. Новосибирская компания обратилась в арбитражный суд, решение оказалось в их пользу. Кроме того, "Алтайкровля" ведет рубки в бору в районе поселков Новосиликатный, Пригородный, Власиха и возле санатория "Медикал Эстейт" (бывший "Энергетик"). Рубки ведутся на законных основаниях, но барнаульцев возмущает этот факт. Местные жители не верят в то, что рубка идет по всем правилам, и называют ее "варварской". Общественники и экологи призывали арендатора пойти навстречу и добровольно ограничить рубки.

Справка

"Алтайкровля" — предприятие в Новоалтайске, производит кровельные материалы, упаковку, картон, бумагу, туалетную бумагу, салфетки. Принадлежит семейству известных алтайских предпринимателей Рыжаков. Глава семейства Николай Рыжак был в разное время депутатом АКЗС и Госдумы от партии "Единая Россия", его сын Евгений Рыжак также был депутатом АКЗС.