Барнаульские коммунисты впервые проведут митинг 7 ноября вечером

Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие и митинг коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульские коммунисты отметили 95 годовщину Октябрьской революции. Барнаул, 7 ноября 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Сбор участников акции намечен на 16:00 на аллее проспекта Ленина напротив дома под шпилем. Движение праздничной колонны в сторону площади Советов начнется в 16:40. Колонна будет двигаться по согласованному маршруту: до перекрестка с улицей Брестской по центральной аллее, а далее — по нечетной стороне проспекта.

Начало митинга на площади Советов в 17:00.

Как пояснила первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова, перенос времени проведения акции связан с тем, что в этом году вторник 7 ноября будет первым рабочим днем после долгих выходных на День народного единства. Чтобы сторонники компартии смогли уйти с работы на митинг, в крайкоме решили изменить устоявшийся график проведения ноябрьского мероприятия.

По словам Прусаковой, партийцы также готовят некое праздничное представление, но пока первый секретарь крайкома не готова раскрывать детали этого перфоманса.