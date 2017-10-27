Барнаульские коммунисты впервые проведут митинг 7 ноября вечером

В этом году барнаульские коммунисты будут отмечать годовщину октябрьской революции в необычное время. Ранее члены КПРФ проводили шествие и митинг на 7 ноября утром, но 100-летний юбилей революции они решили отпраздновать вечером.
Сбор участников акции намечен на 16:00 на аллее проспекта Ленина напротив дома под шпилем. Движение праздничной колонны в сторону площади Советов начнется в 16:40. Колонна будет двигаться по согласованному маршруту: до перекрестка с улицей Брестской по центральной аллее, а далее — по нечетной стороне проспекта.
Начало митинга на площади Советов в 17:00.
Как пояснила первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова, перенос времени проведения акции связан с тем, что в этом году вторник 7 ноября будет первым рабочим днем после долгих выходных на День народного единства. Чтобы сторонники компартии смогли уйти с работы на митинг, в крайкоме решили изменить устоявшийся график проведения ноябрьского мероприятия.
По словам Прусаковой, партийцы также готовят некое праздничное представление, но пока первый секретарь крайкома не готова раскрывать детали этого перфоманса.
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