Барнаульские полицейские разыскивают женщину с татуировкой на запястье

Отделом уголовного розыска Отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу разыскивается Сахно Светлана Александровна, которая с мая 2017 утратила связь с родственниками.
Ее приметы:
- на вид 40 - 45 лет;
- рост 160-165 см;
- среднего телосложения, волосы русые до плеч.
Особые приметы: на запястье одной из рук имеется татуировка.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по тел. (3852) 391-727, 61-02-02 или 02.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.