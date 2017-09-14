Барнаульские полицейские разыскивают женщину с татуировкой на запястье

Ее приметы:

на вид 40 - 45 лет;

рост 160-165 см;

среднего телосложения, волосы русые до плеч.

Особые приметы: на запястье одной из рук имеется татуировка.

Разыскивается Сахно Светлана Александровна.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по тел. (3852) 391-727, 61-02-02 или 02.