Барнаульские родители детей-инвалидов устроили акцию протеста

Участница пикета Римма Лошкарёва рассказала, что по суду семье должны были выделить 42 квадрата жилья в июле 2017 года, но до сих пор его нет. "Живем в съемной квартире с двумя другими семьями. Просто комната в 18 квадратных метров. Я, муж, двое детей. Ребенку-колясочнику только на коляску дополнительных 9 метров положено", — говорит женщина.

К собравшимся вышли представители регионального жилищного управления. Пикетчикам рассказали, что в этом году прошли 37 аукционов на покупку недвижимости для семей с больными детьми. На это выделили 35 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов, но купить удалось только две квартиры. Остальные аукционы признаны несостоявшимися. Застройщики отказываются продавать квартиры по установленной законом цене — 40 тысяч рублей за кв. метр.

Законодательство на федеральном уровне регламентирует предоставление жилых помещений таким семьям только по договору социального найма. Денежных выплат и сертификатов не предусмотрено.

Ситуация тупиковая: деньги для покупки жилья в крае есть, но потратить их не получается, поскольку застройщики не хотят участвовать в аукционах, а другой процедуры приобретения квартир закон не предусматривает. Семьи не имеют права самостоятельно подобрать себе жилплощадь.

Суды края вынесли уже 42 решения, которые прямо обязывают власти региона приобрести квартиры для семей с детьми-инвалидами. Кроме них есть те, кто пока не обращался в суд, но тоже имеет право на бесплатную жилплощадь. Известно, что в следующем году для таких семей снова выделят 35 миллионов рублей.