Барнаульские родители детей-инвалидов устроили акцию протеста

В Барнауле родители детей-инвалидов вышли на акцию протеста, согласованную с городскими властями. Дело в том, что власти края обязаны дать им жилье. Однако люди, выиграв суды, не могут дождаться того, что положено по закону, сообщают "Вести-Алтай".
Участница пикета Римма Лошкарёва рассказала, что по суду семье должны были выделить 42 квадрата жилья в июле 2017 года, но до сих пор его нет. "Живем в съемной квартире с двумя другими семьями. Просто комната в 18 квадратных метров. Я, муж, двое детей. Ребенку-колясочнику только на коляску дополнительных 9 метров положено", — говорит женщина.
К собравшимся вышли представители регионального жилищного управления. Пикетчикам рассказали, что в этом году прошли 37 аукционов на покупку недвижимости для семей с больными детьми. На это выделили 35 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов, но купить удалось только две квартиры. Остальные аукционы признаны несостоявшимися. Застройщики отказываются продавать квартиры по установленной законом цене — 40 тысяч рублей за кв. метр.
Законодательство на федеральном уровне регламентирует предоставление жилых помещений таким семьям только по договору социального найма. Денежных выплат и сертификатов не предусмотрено.
Ситуация тупиковая: деньги для покупки жилья в крае есть, но потратить их не получается, поскольку застройщики не хотят участвовать в аукционах, а другой процедуры приобретения квартир закон не предусматривает. Семьи не имеют права самостоятельно подобрать себе жилплощадь.
Суды края вынесли уже 42 решения, которые прямо обязывают власти региона приобрести квартиры для семей с детьми-инвалидами. Кроме них есть те, кто пока не обращался в суд, но тоже имеет право на бесплатную жилплощадь. Известно, что в следующем году для таких семей снова выделят 35 миллионов рублей.
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