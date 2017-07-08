Барнаульские власти запретили выгул собак в сквере у политеха

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Сегодня, 18:43.
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В Октябрьском районе начали проводить рейды по пресечению нарушения правил выгула домашних животных. 7 июля в сквере возле технического университета прошло первое такое мероприятие. Здесь сотрудники районной администрации и полицейские обнаружили двух женщин, выгуливавших собак. Владелиц животных пригласили в администрацию для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.

В Барнауле накажут владелиц собак за выгул животных в сквере у политеха. Фото: barnaul.org.
В Барнауле накажут владелиц собак за выгул животных в сквере у политеха. Фото: barnaul.org.

Как сообщили в мэрии, руководство АлтГТУ неоднократно размещало объявления о запрете выгула животных в сквере, но собачники продолжали приходить на территорию вуза со своими зверями. Теперь, по уверению районной администрации, здесь будут постоянно проводить подобные рейды.

Администрацией образовательного учреждения не раз предпринимались меры для информирования горожан о запрете выгула домашних животных  на территории сквера, тем не менее, он остается излюбленным местом для собачников всего города.

1 Где можно выгуливать животных в Барнауле?

Пункт 7 городских Правил содержания домашних животных гласит, что выгул домашних животных при отсутствии специальной площадки, допускается на пустырях, травяном покрытии, за исключением территорий парков, скверов, образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, пляжей, рынков. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке и в наморднике.

2 Какое наказание ожидает владельце животных за неправильный выгул своих питомцев?

Ответственность за нарушение Правил предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц и юридических лиц - в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей (ст.71 Закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений   на   территории   Алтайского   края"  от 10.07.2002 № 46–ЗС ).

Напомним, что в ближайшее время в этом сквере мэрия намерена вырубить старые деревья.

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