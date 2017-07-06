В мэрии объяснили, почему в Барнауле снесут деревьев больше, чем посадят

В Барнауле уберут 1,6 тыс. деревьев и на их месте посадят 800 новых. Тендер на эти работы с начальной стоимостью 32,7 млн рублей объявили 4 июля. В мэрии altapress.ru сообщили: беспокоиться о том, что зелени станет меньше, не стоит.
Согласно техзаданию, менять зеленые насаждения будут на 12 участках в центре города. Они расположены, в частности, на проспекте Ленина (от Молодежной до Союза Республик; от Никитина до Анатолия, от Ползунова до Льва Толстого), ул Калинина (у площади Октября), Деповской, Профинтерна и т. д. Также среди объектов — Привокзальная площадь, мемориал Славы и площадь у "политеха".
Елена Королева,
начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула:
Мы провели обследование деревьев в городе. Убирать будем те, что потеряли декоративный вид и представляют опасность во время ураганов. Их заменим на новые посадки. Их точно будет не меньше. Там, где нельзя будет посадить крупномерные деревья (так как их корневая система будет разрушать ливневые канализации или сети), мы высадим кустарник. В общей сложности на этих участках появятся более 2 тыс. новых деревьев и кустов.
Елена Королева уточнила, что помимо победителя тендера на указанных территориях будет работать еще и МУП "Горзеленхоз". Он обновит насаждения по муниципальному контракту.
В числе 800 новых деревьев будут яблони, татарский клён, черемуха Маака, маньчжурский орех, груша, липа, ели и другие виды. По словам Королевой, при выборе деревьев чиновники консультировались с ландшафтными дизайнерами.
Аукцион состоится 24 июля. Победитель должен будет выполнить работы до 30 ноября 2017 года и предоставить гарантию не менее трех лет.
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