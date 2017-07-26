Барнаульский арт-критик объяснил, почему выдвинулся в депутаты от партии пенсионеров

В своем посте в Facebook Вадим Климов написал, что рассматривает политическую деятельность как возможность изменить что-то в городе.

"Мне интересно. Так как я теперь безработный, у меня есть много свободного времени. Политическая деятельность на городском уровне — это возможность что то сделать в городе. Остановить наглых строителей, понять, почему пилят деревья и деньги в комитете по благоустройству", — написал арт-критик.

Ранее altapress.ru сообщал, что в этом году партия пенсионеров выдвинула довольно пеструю компанию кандидатов на выборы в гордуму. Помимо Вадима Климова в партию вошли художник Василий Кукса, продюсер и ведущий Владислав Маляревич.

"Некоторых удивляет, почему партия пенсионеров. Потому что мне она мне нравится, есть реальная идея, мы все будем пенсионерами не зависимо от политических симпатий, красный вы, белый или зеленый", — сообщил Вадим Климов.

Вадим Климов работает директором галереи изобразительного искусства "Республика ИЗО", а также ведет телепередачу "Афиша".