Партия пенсионеров выдвинула пеструю компанию кандидатов на выборы в Барнауле

Дмитрий Макаров впервые избрался в краевой парламент на довыборах в 2006 году, набрав более 50% голосов. Позже он примкнул с "СР" и был даже достаточно видной фигурой в региональном отделении, в частности возглавлял фракцию в краевом парламенте. Однако в 2008 году его сняли с участия в выборах и возбудили в отношении него уголовное дело: Макарова обвиняли в том, что он подкупил своего двойника (кандидата с такой же фамилией), чтобы тот снял свою кандидатуру с выборов. Однако в 2010 году дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Победу на округе тогда одержал Даниил Бессарабов. Ранее у Макарова была и другая судимость - по ст. 147 УК РСФСР "Мошенничество", но его действия тогда попали под очередную амнистию.

В компании с Макаровым в списке кандидатов в гордуму на текущих выборах оказались и другие экс-депутаты от "СР": Александр Кузнецов, Александр Орлов (оба были членами АКЗС), Юрий Павлов (избирался в гордуму). К ним примкнул и барнаульский общественник Василий Вялых, который в последние годы снизил свою активность.

В список вошли также известный в Барнауле арт-критик Вадим Климов, художник Василий Кукса, продюсер и ведущий Владислав Маляревич.

[seealso=205091,205126, 58454,70930,56442]