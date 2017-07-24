Партия пенсионеров выдвинула пеструю компанию кандидатов на выборы в Барнауле

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" выдвинула список кандидатов на выборы в Барнаульскую гордуму. Его возглавил экс-депутат краевого парламента Дмитрий Макаров, в свое время со скандалом разошедшийся с партией "Справедливая Россия" ("СР"). На текущих выборах в гордуму он объединил вокруг себя и других бывших справедливороссов, пути которых с партией разошлись, и некоторых известных в городе творческих людей.
Дмитрий Макаров впервые избрался в краевой парламент на довыборах в 2006 году, набрав более 50% голосов. Позже он примкнул с "СР" и был даже достаточно видной фигурой в региональном отделении, в частности возглавлял фракцию в краевом парламенте. Однако в 2008 году его сняли с участия в выборах и возбудили в отношении него уголовное дело: Макарова обвиняли в том, что он подкупил своего двойника (кандидата с такой же фамилией), чтобы тот снял свою кандидатуру с выборов. Однако в 2010 году дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
Победу на округе тогда одержал Даниил Бессарабов. Ранее у Макарова была и другая судимость - по ст. 147 УК РСФСР "Мошенничество", но его действия тогда попали под очередную амнистию.
В компании с Макаровым в списке кандидатов в гордуму на текущих выборах оказались и другие экс-депутаты от "СР": Александр Кузнецов, Александр Орлов (оба были членами АКЗС), Юрий Павлов (избирался в гордуму). К ним примкнул и барнаульский общественник Василий Вялых, который в последние годы снизил свою активность.
В список вошли также известный в Барнауле арт-критик Вадим Климов, художник Василий Кукса, продюсер и ведущий Владислав Маляревич.
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