"Единая Россия" назвала своих кандидатов в Барнаульскую гордуму

"Единая Россия" на на партконференции утвердила список кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую думу. Всего в число кандидатов вошли 103 человека, пишет сайт алтайского отделения "Единой России".
Общий список возглавил глава администрации Барнаула Сергей Дугин. В тройку также вошли два действующих депутата БГД: Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, и Сергей Завалихин, председатель алтайской организации "российский союз ветеранов Афганистана.
Кандидаты по одномандатным округам
- Белоусова Ксения, директор ИСК "Алгоритм"
- Жумадилов Марат, депутат БГД
- Локтев Александр, директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ
- Струченко Сергей, депутат БГД
- Маликов Алексей, директор медцентра "Пигмалион"
- Кулешов Евгений, директор компании "Пироман"
- Некрасова Лидия, предприниматель
- Ряполов Юрий, депутат БГД
- Меркулов Алексей, директор сети фитнес-клубов "Рельеф"
- Буевич Галина, ректор АлтГАКИ
- Абалымов Дмитрий, гендиректор "Газэнергомаш"
- Гросс Александр, директор "Барнаульской тепломагистральной компании"
- Лисицын Александр, директор автоцентра "КаМАЗ"
- Ананьина Людмила, главврач роддома №2
- Бочкова Светлана, директор школы №31
- Касплер Валерий, депутат БГД
- Перерядов Вячеслав, директор компании "Булат"
- Носенко Евгений, предприниматель
- Барсуков Евгений, гедиректор компании "Прогресс"
- Ельников Александр, директор ДЮСШ "Рубин"
Лидеры списков по территориальным группам
- Петриков Алексей, профессор АГМУ
- Сингач Артем, директор учебно-методического концертно-продюсерского центра АлтГАКИ
- Юдин Виктор, депутат БГД
- Анисимова Инна, главврач городской поликлиники №9
- Гаврин Геннадий, депутат БГД
- Хриспенс Елена, депутат БГД
- Борисенко Инна, депутат БГД
- Белькова Лариса, директор детской школы искусств "Традиция"
- Лисин Алексей, директор школы №125
- Гущина Евгения, директор компании "Дорожные Знаки Алтая"
- Войтюк Сергей, депутат БГД
- Огнев Иван, депутат БГД
- Смирнов Константин, главврач Алтайской краевой клинической детской больницы
- Ананьина Людмила, главврач роддома №2
- Гладких Вячеслав, директор "Сибпромжелдортранс"
- Касплер Валерий, депутат БГД
- Иванов Александр, депутат БГД
- Грицай Инесса, преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа
- Вильгельм Ирина, главный врач горбольницы №5
- Ельников Александр, директор ДЮСШ "Рубин"
Выборы в БГД намечены на 10 сентября.
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