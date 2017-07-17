"Единая Россия" назвала своих кандидатов в Барнаульскую гордуму

"Единая Россия" на на партконференции утвердила список кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую думу. Всего в число кандидатов вошли 103 человека, пишет сайт алтайского отделения "Единой России".

Общий список возглавил глава администрации Барнаула Сергей Дугин. В тройку также вошли два действующих депутата БГД: Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, и Сергей Завалихин, председатель алтайской организации "российский союз ветеранов Афганистана. Кандидаты по одномандатным округам Белоусова Ксения, директор ИСК "Алгоритм" Жумадилов Марат, депутат БГД Локтев Александр, директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ Струченко Сергей, депутат БГД Маликов Алексей, директор медцентра "Пигмалион" Кулешов Евгений, директор компании "Пироман" Некрасова Лидия, предприниматель Ряполов Юрий, депутат БГД Меркулов Алексей, директор сети фитнес-клубов "Рельеф" Буевич Галина, ректор АлтГАКИ Абалымов Дмитрий, гендиректор "Газэнергомаш" Гросс Александр, директор "Барнаульской тепломагистральной компании" Лисицын Александр, директор автоцентра "КаМАЗ" Ананьина Людмила, главврач роддома №2 Бочкова Светлана, директор школы №31 Касплер Валерий, депутат БГД Перерядов Вячеслав, директор компании "Булат" Носенко Евгений, предприниматель Барсуков Евгений, гедиректор компании "Прогресс" Ельников Александр, директор ДЮСШ "Рубин" Лидеры списков по территориальным группам Петриков Алексей, профессор АГМУ Сингач Артем, директор учебно-методического концертно-продюсерского центра АлтГАКИ Юдин Виктор, депутат БГД Анисимова Инна, главврач городской поликлиники №9 Гаврин Геннадий, депутат БГД Хриспенс Елена, депутат БГД Борисенко Инна, депутат БГД Белькова Лариса, директор детской школы искусств "Традиция" Лисин Алексей, директор школы №125 Гущина Евгения, директор компании "Дорожные Знаки Алтая" Войтюк Сергей, депутат БГД Огнев Иван, депутат БГД Смирнов Константин, главврач Алтайской краевой клинической детской больницы Ананьина Людмила, главврач роддома №2 Гладких Вячеслав, директор "Сибпромжелдортранс" Касплер Валерий, депутат БГД Иванов Александр, депутат БГД Грицай Инесса, преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа Вильгельм Ирина, главный врач горбольницы №5 Ельников Александр, директор ДЮСШ "Рубин" Выборы в БГД намечены на 10 сентября.