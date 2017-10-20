Барнаульский водитель перевернулся на мосту и поджёг свою машину

По данным ГИБДД, неустановленный водитель на Ford Focus въехал в препятствие, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливается его личность.

В 2:13 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. В 2:29 пожар ликвидировали. На месте работали 10 человек и три единицы техники.