Барнаульский водитель перевернулся на мосту и поджёг свою машину

Ночью 20 октября около 2:15 на ул. Трактовой, 62 произошло ДТП. Очевидцы в Barnaul22 сообщают, что автомобиль совершил кувырок на мосту. Затем водитель поджег машину и ушел.
По данным ГИБДД, неустановленный водитель на Ford Focus въехал в препятствие, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливается его личность.
В 2:13 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. В 2:29 пожар ликвидировали. На месте работали 10 человек и три единицы техники.
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