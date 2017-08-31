Барнаульский "Завод алюминиевого литья" купил "Завод алюминиевого литья"

Новый собственник получил корпус завода и все пристройки (общая площадь 40,6 тыс. кв. м), а также право аренды земельного участка на проспекте Космонавтов площадью 25,5 тыс. кв. м. Также ООО "Завод алюминиевого литья" стал владельцем пяти индукционных печей и закалочной печи, пишет "Коммерсантъ".

ООО было зарегистрировано в Алтайском крае в июне 2017 года. Совладельцами фирмы стали Андрей Загарин (50%), Алексей Четырешников (18%), Андрей Соколов и Андрей Арсентьев (у каждого по 16%).

Напомним, что ЗАО "Завод алюминиевого литья" признали банкротом весной 2015 года. Тогда на предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Один из основных кредиторов компании — Сбербанк России, который требовал около 80 млн руб.

Справка

"Завод алюминиевого литья", расположенный в Барнауле, в свое время выделился из "Алтайского моторного завода" (в советское время это был цех АМЗ). Он поставлял на экспорт (в частности, в Белоруссию на Минский завод колесных тягачей) алюминиевые отливки - колесные ободы, колодки, поддоны, картеры, крышки и др., по данным администрации края. В 2003 и 2006 годах его директор Виктор Душаткин на региональном конкурсе получил звание директора года. В 2011 году получил медаль губернатора "За заслуги в труде".

В ходе банкротства имущественный комплекс завода выставили на торги единым лотом по начальной цене 600 млн рублей. Комплекс не нашел покупателя, и его продавали по частям. Производственный корпус с пристроями общей площадью 40,6 тыс. кв. м выставляли на торги по начальной цене 76,3 млн. рублей.