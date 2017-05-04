Барнаульцам предложат обменять книги по эзотерике и оккультизму на Евангелие

Организатором акции выступил информационный отдел Барнаульской епархии. Площадкой для проведения станет Дворец спорта, где в эти дни будет проходить ежегодная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению России".

По словам председателя информационного отдела иерея Димитрия Никитина, подобное мероприятие уже успешно проводили в других епархиях. Люди обычно несут из дома ненужную литературу или книги, которые по каким-то причинам не хотят иметь у себя дома — по эзотерике, магии, оккультизму.