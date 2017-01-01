Барнаульцев приглашают обсудить одну из самых интересных технологий будущего — блокчейн

Спикеры встречи — Денис Газукин, гендиректор компаний "Митра" и Freematiq, учредитель АПИ, и Владимир Боков, технический директор компании Valenki.team.

Илья Суханюк,

исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций:

Блокчейн – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день тем, которая, как и любое новшество, вызывает много споров. Но большинство экспертов соглашаются в том, что блокчейн – одно из важнейших за последнее десятилетие изобретений, которое способно перевернуть не только финансовую индустрию, но и другие сферы жизни. Сегодня блокчейн привлекает внимание крупных компаний, банков и государственных структур, и воспринимается как технология, способная решить огромное количество проблем, которые раньше решались дольше и с большими затратами.

Эксперты расскажут, какие существуют онлайн-платформы для криптовалют, как применять блокчейн в банковской сфере и государственных структурах, что такое "смарт-контракты" и как действуют децентрализованные автономные организации на их основе. А также попытаются ответить на философские вопросы: блокчейн — добро или зло, почему его боятся и любят одновременно, действительно ли за ним будущее.

Встреча состоится в "ИТ-Академии" (ул. Пролетарская, 117а, 1 этаж). Начало в 16.00. Необходима предварительная регистрация.

Что такое блокчейн?

Блокчейн (от англ. blockchain — "цепочка из блоков") — это база данных с особой структурой, которая полностью исключает кражу информации, мошенничество и нарушение имущественных прав. Она состоит из "цепочки блоков", в которых фиксируются транзации (изменения).

При этом нет единого места, где хранится вся информация. Каждый участник системы обладает доступом к полному объему данных и оперативно получает информацию об изменениях. Скрыть сведения, которые вносятся в систему, невозможно. Таким образом, сами пользователи выступают гарантом истинности информации.

Как блокчейн применяется на практике?

Впервые технологию блокчейн использовали в системе криптовалюты биткоин. Она была выпущена в 2009 году. Имя ее создателя долго оставалось неизвестным. Затем изобретение приписывалось программисту Сатоси Никамото, чью подлинную личность не могли установить. В 2016 году австралийский предприниматель Крейг Райт, заявил, что это он автор биткоина.

Именно благодаря использованию блокчейна, биткоин стал средством платежа, внушающим доверие. Факт оплаты и сумму в данном случае нельзя поставить под сомнение, потому что система надежно хранит информацию обо всех транзакциях.

Как относятся к блокчейну?

Сегодня блокчейн волнует умы как предпринимателей и экономистов разного уровня, так представителей власти и госорганов, которые видят в нем некую угрозу. Однако сторонники и противники технологии, несмотря на ее растущую популярность, есть в обоих лагерях.

Наиболее последовательный защитник идеи блокчейна в России, глава "Сбербанка" Герман Греф, неоднократно высказался в его пользу, призывая жителей страны "не прозевать" новую революционную технологию, которая перевернет все без исключения индустрии — от финансовой сферы до сельского хозяйства.

Категорически против разного рода криптовалют отзываются Министерство финансов и Следственный комитет РФ. Более того, за их оборот они предлагают ввести уголовную ответственность, от штрафов вплоть до лишения свободы.

Вопреки неоднозначному отношению, блокчейн стремительно распространяется в мире и в России. Его пробовали использовать платежная система Qiwi и "Сбербанк", а такие издания, как "РБК" и "Российская газета" часто уделяют ему внимание в своих публикациях.

Справка

Ассоциация поддержки инноваций – некоммерческое объединение ИТ- предпринимателей Барнаула, основная цель которого – создать среду для появления и развития инновационных предприятий в регионе. Учредители местные IT-компании – "Энтерра", "Митра" и Freematiq.