Барнаульцев приглашают обсудить одну из самых интересных технологий будущего — блокчейн

Ассоциация поддержки инноваций (АПИ) 11 февраля проведет в Барнауле встречу, посвященную технологии блокчейн и криптовалюте биткоин. Блокчейн считается одной из самых надежных и перспективных систем хранения данных, но при этом вызывает много споров. Организаторы утверждают, что мероприятие будет полезно тем, кто хочет использовать эту технологию на практике. Посетить встречу может любой желающий, участие бесплатное.
Спикеры встречи — Денис Газукин, гендиректор компаний "Митра" и Freematiq, учредитель АПИ, и Владимир Боков, технический директор компании Valenki.team.
Илья Суханюк,
исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций:
Блокчейн – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день тем, которая, как и любое новшество, вызывает много споров. Но большинство экспертов соглашаются в том, что блокчейн – одно из важнейших за последнее десятилетие изобретений, которое способно перевернуть не только финансовую индустрию, но и другие сферы жизни. Сегодня блокчейн привлекает внимание крупных компаний, банков и государственных структур, и воспринимается как технология, способная решить огромное количество проблем, которые раньше решались дольше и с большими затратами.
Эксперты расскажут, какие существуют онлайн-платформы для криптовалют, как применять блокчейн в банковской сфере и государственных структурах, что такое "смарт-контракты" и как действуют децентрализованные автономные организации на их основе. А также попытаются ответить на философские вопросы: блокчейн — добро или зло, почему его боятся и любят одновременно, действительно ли за ним будущее.
Встреча состоится в "ИТ-Академии" (ул. Пролетарская, 117а, 1 этаж). Начало в 16.00. Необходима предварительная регистрация.
Что такое блокчейн?
Блокчейн (от англ. blockchain — "цепочка из блоков") — это база данных с особой структурой, которая полностью исключает кражу информации, мошенничество и нарушение имущественных прав. Она состоит из "цепочки блоков", в которых фиксируются транзации (изменения).
При этом нет единого места, где хранится вся информация. Каждый участник системы обладает доступом к полному объему данных и оперативно получает информацию об изменениях. Скрыть сведения, которые вносятся в систему, невозможно. Таким образом, сами пользователи выступают гарантом истинности информации.
Как блокчейн применяется на практике?
Впервые технологию блокчейн использовали в системе криптовалюты биткоин. Она была выпущена в 2009 году. Имя ее создателя долго оставалось неизвестным. Затем изобретение приписывалось программисту Сатоси Никамото, чью подлинную личность не могли установить. В 2016 году австралийский предприниматель Крейг Райт, заявил, что это он автор биткоина.
Именно благодаря использованию блокчейна, биткоин стал средством платежа, внушающим доверие. Факт оплаты и сумму в данном случае нельзя поставить под сомнение, потому что система надежно хранит информацию обо всех транзакциях.
Как относятся к блокчейну?
Сегодня блокчейн волнует умы как предпринимателей и экономистов разного уровня, так представителей власти и госорганов, которые видят в нем некую угрозу. Однако сторонники и противники технологии, несмотря на ее растущую популярность, есть в обоих лагерях.
Наиболее последовательный защитник идеи блокчейна в России, глава "Сбербанка" Герман Греф, неоднократно высказался в его пользу, призывая жителей страны "не прозевать" новую революционную технологию, которая перевернет все без исключения индустрии — от финансовой сферы до сельского хозяйства.
Категорически против разного рода криптовалют отзываются Министерство финансов и Следственный комитет РФ. Более того, за их оборот они предлагают ввести уголовную ответственность, от штрафов вплоть до лишения свободы.
Вопреки неоднозначному отношению, блокчейн стремительно распространяется в мире и в России. Его пробовали использовать платежная система Qiwi и "Сбербанк", а такие издания, как "РБК" и "Российская газета" часто уделяют ему внимание в своих публикациях.
Справка
Ассоциация поддержки инноваций – некоммерческое объединение ИТ- предпринимателей Барнаула, основная цель которого – создать среду для появления и развития инновационных предприятий в регионе. Учредители местные IT-компании – "Энтерра", "Митра" и Freematiq.
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