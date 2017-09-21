Барнаульцы обманули десятки жителей России, подкладывая в посылки игрушки вместо товара

Полицейские Барнаула задержали двух местных жителей, которые обманули два с лишним десятка жителей России. Мужчины отправляли клиентам игрушки вместо заказанного товара из интернет-магазина, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, два 27-летних барнаульца несколько месяцев принимали заявки в интернет-магазине на поставку товаров в разные регионы страны. Посылки отправляли почтой. Но когда покупатели их получали, в коробках вместо заказанных изделий находили игрушки. Потерпевшие стали обращаться в полицию в своих регионах.
В результате розыска задержали двоих жителей Барнаула. Они признали свою вину. Сейчас известно о более чем 20 пострадавших в разных субъектах РФ.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело за мошенничество.
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