Барнаульцы обманули десятки жителей России, подкладывая в посылки игрушки вместо товара

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Сегодня, 10:28.
Происшествия

Полицейские Барнаула задержали двух местных жителей, которые обманули два с лишним десятка жителей России. Мужчины отправляли клиентам игрушки вместо заказанного товара из интернет-магазина, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Мягкая игрушка.
Мягкая игрушка. Фото: СС0.

По предварительным данным, два 27-летних барнаульца несколько месяцев принимали заявки в интернет-магазине на поставку товаров в разные регионы страны. Посылки отправляли почтой. Но когда покупатели их получали, в коробках вместо заказанных изделий находили игрушки. Потерпевшие стали обращаться в полицию в своих регионах.

В результате розыска задержали двоих жителей Барнаула. Они признали свою вину. Сейчас известно о более чем 20 пострадавших в разных субъектах РФ.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело за мошенничество.

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