Барнаульцы обманули десятки жителей России, подкладывая в посылки игрушки вместо товара

По предварительным данным, два 27-летних барнаульца несколько месяцев принимали заявки в интернет-магазине на поставку товаров в разные регионы страны. Посылки отправляли почтой. Но когда покупатели их получали, в коробках вместо заказанных изделий находили игрушки. Потерпевшие стали обращаться в полицию в своих регионах.

В результате розыска задержали двоих жителей Барнаула. Они признали свою вину. Сейчас известно о более чем 20 пострадавших в разных субъектах РФ.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело за мошенничество.