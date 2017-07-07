Барнаульцы поделились снимками красивейшего заката

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Жизнь

Вечером 6 июля жители краевой столицы были так очарованы шикарным закатом, что буквально "завалили" соцсети снимками облаков, подсвеченных розовым, малиновым и красным.

Барнаульский закат. 6 июля 2017 года.
Барнаульский закат. 6 июля 2017 года. Фото: Галина Белоусова vk.com/barneos22.

Вчерашний закат 💕💕💕💕#барнаул22 #закат #Барнаул

Публикация от Лидия (@lidia210285)

Вчера был кросивый зокат #барнаул

Публикация от ева (@tleva_)

#закат #Барнаул #безфильтра #панарама

Публикация от Anna торты Капкейки сладости (@anna_plotnikova_87)

Какой сегодня был красивый закат!) #лето2017 #закат #Барнаул #красота

Публикация от Юленька Булыгина (@yubulygina)

#барнаул #закат🌅#barnaulbeatiful

Публикация от Olga Sleptsova (@sleptsova_olga_v)

🌇🙌🏻📸 Автор фото: @soulwithinature #mybarnaul #barnaul #барнаул #brn

Публикация от 🎥 Барнаул | Barnaul 📷 (@my_barnaul)

Сегодня был очень красивый закат) #красота #природа #алтай #барнаул

Публикация от Анастасия Деркач (Болдяева) (@derkach8222)

Огонь 🔥🔥🔥☄️💥🌅 📸 Автор фото: @grishinayliya #mybarnaul #barnaul #барнаул #brn

Публикация от 🎥 Барнаул | Barnaul 📷 (@my_barnaul)

Небо июля💜 #Барнаул

Публикация от Екатерина Лесина (@ekaterina_lesina)

Прям волшебство над городом) 😍🌇✨ 📨 Фотография: @julia9308 #barnaulrussia #barnaul #барнаул

Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia)

Сегодня был шикарный закат, не так ли? 🌅😍 📨 Фотография: @universe4oneman #barnaulrussia #barnaul #барнаул

Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia)

Напомним, что 7 июля, после нескольких дождливых и относительно холодных дней, в крае снова установится жаркая погода: температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов. Дожди возможны лишь в начале дня.

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