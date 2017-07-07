Барнаульцы поделились снимками красивейшего заката

Вечером 6 июля жители краевой столицы были так очарованы шикарным закатом, что буквально "завалили" соцсети снимками облаков, подсвеченных розовым, малиновым и красным.
#безфильтров Невероятной красоты был сегодня #закат Стояли, любовались с детками. Фото конечно не передаёт всех красок и объёмов облаков #волшебноезрелище Ночь укрывает своим одеялом солнышко, трудившееся весь день)) На фантазировали с детьми))) #краскиприроды #красота #волшебно #вечер #Барнаул #Barnaul22
Напомним, что 7 июля, после нескольких дождливых и относительно холодных дней, в крае снова установится жаркая погода: температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов. Дожди возможны лишь в начале дня.
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