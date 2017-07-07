В Алтайском крае будет тепло и ветрено

Сегодня, 7 июля, в Алтайском крае прогнозируется теплая погода. В утренние часы возможен туман и кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +28... 30.

В Алтайском крае: переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

ветер юго-восточный, днём 5-10 м/с, по югу порывы 15-20 м/с.

температура воздуха: днём +25 … 30?С. В Барнауле: переменная облачность, в конце ночи и в начале дня кратковременный дождь, возможна гроза.

ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.

температура воздуха: днём +26 … 28?С. В Республике Алтай: местами небольшие дожди, грозы.

ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

температура воздуха: +22…27 °С, местами +14…19 °С.