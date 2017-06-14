Барнаульцы рассказали об "офисных войнах" за пульт от кондиционера

В Алтайский край вернулась жара. В офисах Барнаула вновь начинаются "войны" из-за пультов от кондиционеров. Зарплата.ru выяснила у жителей столицы края, какую температуру воздуха на работе предпочитают барнаульцы.
По данным исследования, три четверти опрошенных рассказали, что в их офисах комфортную температуру поддерживают кондиционеры. Лишь у 17% барнаульцев на работе проведена центральная система вентиляции. Каждый седьмой из опрошенных рассказал, что на его рабочем месте стоит напольный вентилятор. 36% заявили, что также охлаждают помещение, открывая окна и двери.
10% опрошенных сообщили, что для охлаждения лакомятся мороженым.
Постоянные "войны" за пульт от кондиционера ведут 25% барнаульцев. Также какждый четвертый время от времени спорит с коллегами из-за температуры в помещении. Остальные признали, что им удается договориться об этом полюбовно.
40% горожан поддерживают частые проветривания и предпочитают работать в прохладе. 9% признались, что они все время мерзнут и греются горячим чаем даже летом. Большинство же барнаульцев (51%) за умеренные проветривания.
Однако 56% барнаульцев рассказали, что хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А вот уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 12% опрошенных, для остальных это несущественный фактор.
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