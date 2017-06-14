В Алтайский край пришла 30-градусная жара

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Сегодня, 06:16.
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В среду 14 июня в алтайском каре по данным синоптиков, ожидается  +25...+30  градусов Цельсия.

Жара.
Жара. Фото: Михаил Хаустов.

Утром местами туман, без осадков. Ветер  юго-восточный, 2-7 м/с с усилением до 8-13  м/с.

В Барнауле температура воздух прогреется до +25...+27  градусов. Без осадков, в утренние часы в низких местах возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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