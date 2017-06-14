В Алтайский край пришла 30-градусная жара

Утром местами туман, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с с усилением до 8-13 м/с.

В Барнауле температура воздух прогреется до +25...+27 градусов. Без осадков, в утренние часы в низких местах возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.