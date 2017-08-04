Барнаульцы в соцсетях обсуждают провокационную рекламу бургерной

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"Вот такая у нас реклама в городе", "отчаянная реклама хот-догов", — пишут на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" барнаульцы. В обсуждениях в соцсетях мнения по поводу рекламной кампании разошлись: одни смеются и оценивают рекламу как современный тренд, другие критикуют идею рекламистов.

Ранее altapress.ru приводил мнение экспертов, которые считают беспроигрышной рекламой, в которой есть юмор, скидки и "живые" картинки. Фитнес-клуб "Магис-Спорт" часто использует на своих баннерах провокационные изображения и слоганы. К примеру, у сети была реклама с этапами похудения женщины и надписью "Было — Сало". На одном из баннеров полную женщину с планшетом в руках тащили веревкой в спортзал со слоганом "Хватит трепаться! Пошли тренироваться!".