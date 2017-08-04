Барнаульцы в соцсетях обсуждают провокационную рекламу бургерной

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Сегодня, 19:44.
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Несколько дней назад бургерная Mama, ya poel запустила новую рекламную компанию. Барнаульцам на улицах города раздают листовки с надписями "Мама плохого не посоветует" и "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей" и изображением хот-догов. Пользователи разместили несколько снимков флаеров в соцсетях.

Реклама бургерной Mama, ya poel. Фото: www.instagram.com/zarrockchanin.
Реклама бургерной Mama, ya poel. Фото: vk.com/mihab.
Реклама бургерной Mama, ya poel. Фото: www.instagram.com/00tany.

"Вот такая у нас реклама в городе", "отчаянная реклама хот-догов", — пишут на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" барнаульцы. В обсуждениях в соцсетях мнения по поводу рекламной кампании разошлись: одни смеются и оценивают рекламу как современный тренд, другие критикуют идею рекламистов.

Ранее altapress.ru приводил мнение экспертов, которые считают беспроигрышной рекламой, в которой есть юмор, скидки и "живые" картинки. Фитнес-клуб "Магис-Спорт" часто использует на своих баннерах провокационные изображения и слоганы. К примеру, у сети была реклама с этапами похудения женщины и надписью "Было — Сало". На одном из баннеров полную женщину с планшетом в руках тащили веревкой в спортзал со слоганом "Хватит трепаться! Пошли тренироваться!".

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