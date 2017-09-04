Бельгийский пилот выпал из военного вертолета во время показательных выступлений

Несчастный случай произошел на дне открытых дверей 40-го инженерного батальона вооруженных сил в коммуне Аме во время демонстрации парашютного снаряжения. Пилот без парашюта выпал из вертолета Agusta A-109 с высоты более километра.

Находившийся на борту второй пилот успешно посадил боевую машину, пишет "РГ".

По некоторым данным, пилот сам выбросился из вертолета.

Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.

В ноябре 2013 года 60-летний американец Грегори МакФэдден заказал получасовой полет на вертолете над океаном. Когда они поднялись достаточно высоко, пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из кабины. Первым делом пилот обратился к диспетчерам аэропорта John Wayne Airport, где и совершил посадку. Когда МакФэддена доставили в больницу, он еще был жив, однако врачам не удалось его спасти: он скончался от полученных ранений, пишет Lenta.ru.