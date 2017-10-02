Белокуриха вошла в топ-5 горнолыжных курортов страны популярных для новогоднего отдыха

Белокуриха вошла в топ-5 горнолыжных курортов страны, которые туристы бронируют на новогодние каникулы-2018, сообщает сервис аренды жилья Tvil.ru. Сайт проанализировал ранние бронирования на зимние праздники и определил самые популярные горнолыжные курорты России.
Рейтинг составили по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов на период с 30 декабря по 7 января. В него вошли курорты десяти регионов страны.
Алтайский курорт занял пятую позицию, уступив Красной Поляне (Краснодарский край), Шерегешу (Кемеровская область), Домбаю (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусью (Кабардино-Балкария).
По данным Tvil.ru, отдых в Белокурихе на Новый год бронируют в среднем на 5 ночей и тратят на проживание вдвоем 3,7 тыс. рублей в сутки. В Красной Поляне, к примеру, туристы бронируют отели на 10 ночей по 4 тыс.рублей в сутки, а в Домбае — на 8 ночей по 3,8 тыс. рублей в сутки.
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