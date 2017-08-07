Накануне муж побывал в командировке в Новокузнецке, посетил местную достопримечательность — Кузнецкую крепость — и страшно разочаровался. Нет, сам исторический памятник его порадовал. Еще бы! Военная крепость построена в 1800 году, а в 1900–2000 годах ее добросовестно реставрировали: восстановили казармы, стену, башни, острог. Сделали ландшафтный дизайн, архитектурный свет. Местные жители устраивают здесь военно-исторические фестивали, любят фотографироваться в торжественные для себя дни, приходят на экскурсии. По крайней мере, об этом сказано на сайте крепости.
А когда он пришел в солдатскую казарму в надежде рассмотреть быт воинов минувших дней, ему предложили выставку бивней мамонтов и исторической битой посуды. Купить сувенир тоже не удалось. Местная лавка продает ширпотреб, который можно встретить в любом туристическом месте: Сочи, Горном Алтае, Казани, Астане... "Зачем мне бивень мамонта, — жалуется мой турист. — Если я захочу на мамонта посмотреть, то пойду в специальный музей. А подобные блюдца я видел в шкафу у бабушки".
Это был рассказ-разочарование типичного туриста российских городов и весей — человека, который приехал не на фестиваль или праздник в составе организованной группы, а в командировку или в гости. Он хочет по случаю узнать историю места, купить и привезти домой интересный сувенир, а ему — бивень мамонта и магнитик предлагают.
История поучительная и для Барнаула. В нашем городе к реставрации готовят важный исторический объект — сереброплавильный завод, который почти на полвека старше Кузнецкой крепости. До наших времен дошли не первые его здания — они были деревянными и погибли от времени и огня. Но сохранились сменившие их каменные постройки: первая и вторая плавильные фабрики, стена плотины, важня (весовая для подвод с рудой), более позднее здание заводоуправления и другие постройки. О стоимости их реконструкции пока не говорят, но эксперты однозначно заявляют, что потратить придется впечатляющую сумму.
И вот представьте, если во всей этой дорогостоящей исторической красоте будут царствовать равнодушные люди, которые сузят свой круг задач до присмотра за порядком. Которые не удосужатся прочитать хотя бы страницу в "Википедии", чтобы узнать, где же они работают. Которые натащат экспонатов не по теме и дешевых сувениров производства соседней с нами народной республики! И только несколько раз в году здесь будут проходить парадные мероприятия. Надеюсь, что такого не произойдет.
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