Юлия Абрамкина, редактор раздела "Недвижимость".

Но то ли день был не экскурсионный, то ли основные сотрудники комплекса отлучились на важные мероприятия, но мужу так и не удалось найти того, кто внятно и красочно рассказал бы ему о крепости чуть больше, чем написано на информационных стендах. Какого рода войска здесь стояли? Что тут делали алтайские военные? Как появилась Барнаульская проездная башня? Почему такое серьезное укрепсооружение было востребовано лишь несколько десятков лет?

А когда он пришел в солдатскую казарму в надежде рассмотреть быт воинов минувших дней, ему предложили выставку бивней мамонтов и исторической битой посуды. Купить сувенир тоже не удалось. Местная лавка продает ширпотреб, который можно встретить в любом туристическом месте: Сочи, Горном Алтае, Казани, Астане... "Зачем мне бивень мамонта, — жалуется мой турист. — Если я захочу на мамонта посмотреть, то пойду в специальный музей. А подобные блюдца я видел в шкафу у бабушки".

Это был рассказ-разочарование типичного туриста российских городов и весей — человека, который приехал не на фестиваль или праздник в составе организованной группы, а в командировку или в гости. Он хочет по случаю узнать историю места, купить и привезти домой интересный сувенир, а ему — бивень мамонта и магнитик предлагают.

История поучительная и для Барнаула. В нашем городе к реставрации готовят важный исторический объект — сереброплавильный завод, который почти на полвека старше Кузнецкой крепости. До наших времен дошли не первые его здания — они были деревянными и погибли от времени и огня. Но сохранились сменившие их каменные постройки: первая и вторая плавильные фабрики, стена плотины, важня (весовая для подвод с рудой), более позднее здание заводоуправления и другие постройки. О стоимости их реконструкции пока не говорят, но эксперты однозначно заявляют, что потратить придется впечатляющую сумму.

И вот представьте, если во всей этой дорогостоящей исторической красоте будут царствовать равнодушные люди, которые сузят свой круг задач до присмотра за порядком. Которые не удосужатся прочитать хотя бы страницу в "Википедии", чтобы узнать, где же они работают. Которые натащат экспонатов не по теме и дешевых сувениров производства соседней с нами народной республики! И только несколько раз в году здесь будут проходить парадные мероприятия. Надеюсь, что такого не произойдет.