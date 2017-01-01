Бывшего пиарщика Михаила Евдокимова задержали во время операции по поиску Банных

Выяснились новые подробности ареста политтехнолога Ильи Митькина (Спокойнова). Ранее сообщалось, что его задержали в Москве. Однако адвокат политтехнолога заявил, что его клиент в это время находился в Республике Алтай.
Агентство PrimaMedia сообщило, что Митькина задержали в ночь с 18 на 19 февраля в Республике Алтай. "Его задержали в ходе спасательной операции в Горном Алтае", — сообщил агентству адвокат Александр Шутков.
По данным "Новостей Горного Алтая", Митькин сотрудничал с Анатолием Банных и, судя по всему, на Алтай он прибыл в связи с крушением вертолета на Телецком озере и в числе других друзей бизнесмена занимался поисками пропавших.
Митькина подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты дела нанесли бюджету Приморского края ущерб в особо крупном размере — более 100 млн руб. Суд поместил политтехнолога в СИЗО-1 Владивостока на два месяца.
Также по этому делу проходят жена Митькина Марина Свиридова и председатель приморского Союза горнопромышленников Алексей Авершин.
В последнее время Митькин (Спокойнов) возглавлял хоккейный клуб "Адмирал". Также его называли "серым кардиналом" у приморского губернатора Владимира Миклушевского. Также некоторое время Митькин числился советником зампреда Госдумы Сергея Неверова, который в предыдущем созыве избирался по списку "Единой России" от Алтайского края.
На Алтае Митькин работал в начале 2000-х. Летом 2004 года, выступая у здания краевой администрации, он назвал себя неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным. Через пять минут он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации "Дальневосточных ведомостей", это все псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович.
Для губернатора Алтая он был кем-то вроде неофициального пресс-секретаря: присутствовал при контактах губернатора с журналистами, советовал и подсказывал. После гибели Евдокимова в 2005 году Спокойнов переехал в Приморье. Однако после этого он участвовал в избирательной кампанией Сергея Тена, который баллотировался на мэра Бийска, но не победил.
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