Бывшего сподвижника алтайского губернатора Евдокимова задержали в Москве

О задержании Митькина Znak.com сообщил его знакомый и подтвердил глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Евгений Минченко,

глава Международного института политической экспертизы:

Его действительно задержали, по моей информации, его везут во Владивосток. В целом, по моей информации, это дело будет похоже на дело бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова, от него будут требовать дать показания на губернатора.

Издание отмечает: за последний год на сотрудников администрации Приморья было заведено более 197 уголовных дел. Идут расследования в том числе отношении жены Митькина Марины Свиридовой.

Адвокат Митькина рассказал, что с его подзащитным сейчас проводят следственные действия в Новосибирске, а завтра он рассчитывает встретиться с ним во Владивостоке.

Илья Шутков,

адвокат Ильи Митькина (Спокойнова):

Никаких основания для задержания моего подзащитного у следственных органов нет. Мы находимся в недоумении. Я поговорил по телефону со следователем, он не смог дать мне никаких пояснений. Также я поговорил по телефону с самим Митькиным (Спокойновым), он тоже находится в недоумении. Непонятно вообще, по какой статье ему намерены предъявить обвинение. Мы можем только предполагать, что его задержание — это продолжение дела его супруги, и, если это так, то, наверное, можно говорить о политическом подтексте.

Справка

Илья Спокойнов прославился во время работы на Алтае. Здесь он впервые показался летом 2004 года. Выступая у здания Алтайской краевой администрации, он назвал себя неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным. Через пять минут он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации "Дальневосточных ведомостей" это все псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович.

Для губернатора Алтая он был кем-то вроде неофициального пресс-секретаря: присутствовал при контактах губернатора с журналистами, советовал и подсказывал. После гибели Евдокимова в 2005 году Спокойнов переехал в Приморье, где вел пиар-кампанию Дмитрия Фотьянова на выборах мэра Дальнегорска. Фотьянов выборы выиграл, но вскоре выяснилось, что победил он за счет подкупа избирателей. Результаты выборов отменили.

В 2006 году политтехноог участвовал в избирательной кампанией Сергея Тена, который шел на мэра Бийска, но не победил.После провала на Алтае Митькин перебрался в Архангельскую область, где вел региональное отделение "Единой России" на выборах в областное собрание. Пребывание в Архангельске ознаменовалось многочисленными скандалами, а команда Митькина в местных СМИ получила прозвище ОПГ "Чужие".

В 2012 году Митькин вернулся в Приморье. По словам экспертов, Илья Спокойнов стал "серым кардиналом" у начинающего губернатора Владимира Миклушевского. Митькин известен в том числе как политтехнолог, который дважды помог избраться в Госдуму единороссу Сергею Неверову.

В конце декабря 2016 года в СМИ уже проходила информация об аресте Ильи Митькина, но позже она не подтвердилась.