Бывший вице-губернатор Юрий Денисов собирается обжаловать приговор

Подробности защитник пообещал сообщить позже. Сейчас в прокуратуре изучают приговор по делу.

Напомним, Юрия Денисова обвиняли в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне Денисовой вменяли два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в особо крупном размере, который суд позднее переквалифицировал на крупный. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.

Юрию Денисову дали 8 лет 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн — это двукратная сумма взятки.

Татьяне Денисовой присудили 5 лет 1 месяц лишения свободы условно со штрафом 1 млн 700 тысяч — двукратная сумма взятки — и испытательным сроком на три года.

Расследование уголовного дела длилось почти 9 месяцев.