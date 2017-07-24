Бывший вице-губернатор Юрий Денисов собирается обжаловать приговор

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, которого на прошлой неделе приговорили к реальному сроку за взятки, собирается обжаловать приговор. Об этом сообщают "Наши новости" со ссылкой на адвоката Андрея Лихторовича.
Подробности защитник пообещал сообщить позже. Сейчас в прокуратуре изучают приговор по делу.
Напомним, Юрия Денисова обвиняли в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне Денисовой вменяли два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в особо крупном размере, который суд позднее переквалифицировал на крупный. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.
Юрию Денисову дали 8 лет 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн — это двукратная сумма взятки.
Татьяне Денисовой присудили 5 лет 1 месяц лишения свободы условно со штрафом 1 млн 700 тысяч — двукратная сумма взятки — и испытательным сроком на три года.
Расследование уголовного дела длилось почти 9 месяцев.
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