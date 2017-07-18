Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову и его супруге

18 июля суд признал виновными бывшего вице-губернатора Юрия Денисова и его супругу Татьяну.
Юрию Денисову дали 8 лет 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн — это двукратная сумма взятки.
Татьяне Денисовой присудили 5 лет 1 месяц лишения свободы условно со штрафом 1 млн 700 тысяч — двукратная сумма взятки
Подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.
При этом осужденным оставят дом в поселке Мирном под Бийском, который следствие хотело конфисковать. Все остальное имущество супругов взыщут в пользу государства.
Напомним, Денисова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне вменяют два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.
В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Для Юрия Денисова прокуратура просила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, обвинение настаивало на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет.
Татьяне Денисовой просили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Также прокуратура требовала конфисковать у семьи имущество на сумму 2,9 млн. рублей.
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