Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову и его супруге

Юрию Денисову дали 8 лет 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн — это двукратная сумма взятки.



Татьяне Денисовой присудили 5 лет 1 месяц лишения свободы условно со штрафом 1 млн 700 тысяч — двукратная сумма взятки

Подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.

При этом осужденным оставят дом в поселке Мирном под Бийском, который следствие хотело конфисковать. Все остальное имущество супругов взыщут в пользу государства.

Напомним, Денисова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне вменяют два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.

В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Для Юрия Денисова прокуратура просила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, обвинение настаивало на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет.

Татьяне Денисовой просили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Также прокуратура требовала конфисковать у семьи имущество на сумму 2,9 млн. рублей.