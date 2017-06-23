"Какие-то ужастики": как прошли прения сторон по делу Денисовых

Напомним, для Юрия Денисова прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Эти цифры сложились из возможных наказаний по каждому эпизоду: 5 лет за взятки продуктами, по 7 лет за взятки в крупном размере и с вымогательством и 8 лет за взятки в особо крупном размере со штрафом. Также прокуратура требует, чтобы у Денисова конфисковали имущество на сумму 2,9 млн. рублей. Кроме того, обвинение настаивает на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет. Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве попросили дать 1,5 года колонии общего режима, а за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) — пять лет со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки). Всего ей попросили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Обоим подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.

В прениях также выступили сами подсудимые и их адвокаты.

Защитник Татьяны Денисовой Сергей Шмаков считает, что вина его клиентки не подтверждена, и попросил ее оправдать. Сценарий о передаче еды он назвал абсудным, так как подсудимые не питались такими продуктами, а алкоголь могли приобретать у друга — директора Иткульского спиртзавода. С поставщиком мясных изделий, у которого закупался директор бийского колледжа, они тоже общались и могли брать у него продукцию напрямую. Денисовы отсутствовали дома на новогодних праздниках, а значит, по мнению защиты, смысл в продуктовых наборах отпадал. Кроме того, свидетели по данному эпизоду путались в показаниях о весе наборов, их содержании. Директор бийского колледжа по своей инициативе приезжал к Татьяне Денисовой в поселок Мирный и привозил только символические подарки, — утверждает адвокат. Читайте также: "Я не знала, что это деньги": Татьяна Денисова дала показания суду" Эпизоды с передачей взяток экс-проректору АКИПКРО сторона защиты отвергла полностью, заявив, что таких встреч попросту не было. По мнению Шмакова, детализация звонков и биллинг телефона Денисовой этого не доказывает, а свидетели, якобы видевшие передачи взяток, попросту лукавят. Что касается эпизода 4 марта 2017 года, проходившего под контролем ФСБ, то он носил провокативный характер, считает адвокат. Обращенная к Денисовой сторона пакета с деньгами была непрозрачна, поэтому она не видела, что там, и приняла его за шоколадку в подарок на 8 марта. Доказательства обвинения Шмаков назвал "искусственными", не выдержавшими испытания в ходе судебного следствия. Он также напомнил о приостановленной по неясным причинам проверки в отношении экс-проректор АКИПКРО. Эксперты же, чьи заключения защита старалась оспорить, по ее мнению, исказили реальное положение вещей, будучи солидарными с необоснованным обвинением. Свидетелей, отрицательно характеризовавших Денисовых, он назвал "обиженными на жизнь". По мнению Шмакова, в составе обвинения отсутствует логика чередования взяток и логика принятия взяток лично Денисовым и через жену. В конце своей речи адвокат процитировал президента РФ, заявив, что "надо различать борьбу с коррупцией и саморекламу".

Позиция Денисовой

Подсудимые в целом подтвердили ранее данные показания, лишь несколько расширили их. Так, Татьяна Денисова отметила, что в день, когда ее якобы видели у АКИПКРО, она на самом деле не брала взятку, а была напротив здания института в зоомагазине. Женщина лишний раз напомнила, что никогда не вмешивалась в дела мужа, так как всегда была занята. Также подсудимая отметила, что когда они с мужем работали на кафедре в бийском институте, они пользовались уважением за их "трудолюбие и нескандальный характер", а измениться вот так резко после переезда в Барнаул не могли.

Позиция Денисова

Юрий Денисов в своем выступлении заявил, что "никогда в жизни никому не угрожал, никого не унижал, а всегда помогал и не ждал в ответ ничего". "Никто не упрекнул меня ни разу в том, что я кого-то незаслуженно наказан или поощрил", — сказал бывший чиновник суду. Он отметил, что "никогда не посылал свою любимую жену" за взятками.

Все обвинения в свой адрес Денисов назвал "какими-то ужастиками". Он заявил, что, в частности, прекрасно знал о предстоящем сносе его гаража, так как сам подписывал документы на расширение педлицея, поэтому не мог шантажировать директора учебного заведения этим. Деньги он у него занял, а не вымогал, и отдал их "когда получилось". Напомним, сам директор педлицея, фигурирующий в деле как потерпевший, принес в суд расписку о возврате якобы долга в 100 тыс. рублей, которые обвинение сочло взяткой.

Об эпизодах с экс-проректором АКИПКРО Денисов высказывался довольно резко. Так, бывший вице-губернатор заявил, что вложил огромный труд в проекты образования, реализованные в 2009-2015 годы, поэтому все деньги, в том числе в институте, получал заслуженно и декларировал их. Ситуацию с уничтожением расходно-кассовых ордеров на свое имя Денисов назвал абсурдной, а документы сфальсифицированными, в том числе новые ордера, переписанные на имя другого человека. На этого сотрудника института переписывали немало других ордеров, уверен экс-чиновник. Он также отметил, что его интересовали не деньги, а только то, что на них будет сделано.

Юрий Денисов убежден, что у подчиненных не было причин его опасаться, и тем более бояться замены АКИПКРО как площадки для одной из крупнейших образовательных программ, поскольку только это учреждение отвечало всем требованиям. Задержки с подписанием смет он счел обоснованными из-за имеющихся замечаний, а перечисление денег, как он утверждает, происходило своевременно. Сотрудников института, утверждавших обратное, бывший вице-губернатор обвинил в некомпетентности, а все обвинения в свой адрес назвал "мифами", "чушью" и "сплошной ложью".

Юрий Денисов,

бывший вице-губернатор, экс-руководитель ГУ образования и молодежной политики Алтайского края:

Для обвинения АКИПКРО почему-то стал светочем порядочности, хотя это далеко не так. И для меня оказался странным тот факт, что меня и жену посчитали "врагами народа". Я не брал взятки, а получал заслуженное вознаграждение за труд, пропадая на работе сутками и не имея выходных.

Адвокату Денисова Андрею Лихторовичу удалось выступить лишь 23 июня. Он попросил оправдать своего клиента по всем эпизодам и рассказал, почему сомневается в доказанности его вины. В частности, защитника смутила сумма первой взятки от экс-проректора АКИПКРО — 182 700 рублей. Он, как и сам Денисов, заявил, что это была его законная зарплата, а махинации с ордерами — дело рук исключительно сотрудников АКИПКРО. Доказательств возврата документов, кроме слов заинтересованных свидетелей, никаких нет, считает адвокат. Лихторович отметил, что зарплата экс-проректора, ее родственников и руководящего состава института составляла порядка 40% от общей суммы поступлений, и это могло "нехорошо отозваться" на их судьбе, поэтому все их свидетельства против Денисовых — не что иное, как попытка обелить себя. Главного свидетеля обвинения он обвинил в отсутствии совести: она, по его мнению, действительно могла собирать деньги с сотрудников института, но до Денисова их не доносила. Адвокат также обвинил следствие в отсутствии логики и в том, что вся операция по раскрытию факта взяточничества была искусственно подготовлена. Экс-проректор АКИПКРО, "обвешанная аппаратурой, пыталась выдавить из Денисова заветные слова", но у нее не получилось, считает защитник. И тогда оперативники решили устроить "провокацию" с передачей взятки Денисовой. "Почему же она в кабинете не отдала деньги, как это было, по мнению следствия, ранее?", — задал он риторический вопрос. Читайте также: "Это провокация: Юрий Денисов рассказал суду, почему он невиновен" По сведениям Лихторовича, Денисов кадровые вопросы решал не один, а значит не мог единолично уволить директора краевого педлицея и директора бийского колледжа. Оба этих эпизода — выдумка следствия, считает защитник. Долг потерпевшему Денисовы вернули, как только стало известно о том, что гаражно-строительный кооператив окончательно развалился. "Доказательств вымогательства у следствия нет", — сказал адвокат. Защитника также удивило, почему директор бийского колледжа так "пресмыкался" перед Денисовыми накануне Нового года, но не поздравил вице-губернатора с юбилеем в 2012 году. "Фантазии" следствия по поводу передачи продуктов он назвал "низкими". Адвокат по-прежнему сомневается в качестве экспертиз следствия, компетентности экспертов и достоверности данных биллинга мобильных сетей. Эти доказательства он попросил признать недопустимыми и не учитывать в приговоре.

По мнению адвокатов, во время процесса были нарушены их профессиональные права. В частности, судебному следствию навредили "изначально агрессивно настроенные представители СМИ". Все свидетели, по мнению защиты, читали прессу, и это могло повлиять на их показания. Отсутствие журналистов поспособствовало бы более объективному рассмотрению дела, считает защита.

Сторона обвинения уже отказалась от реплик. Последнее слово подсудимым предоставят 3 июня, а затем суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.