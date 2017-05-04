"Я не знала, что это деньги": Татьяна Денисова дала показания суду

Супругу экс-начальника управления образования обвиняют в двух фактах посредничества во взяточничестве, причем в одном из случаев в особо крупном размере.

Эпизод с продуктами

По данным следствия, в 2011 году Юрий Денисов потребовал взятку у директора бийского колледжа, чтобы тот мог сохранить должность. Татьяна Денисова должна была определить вид, сумму и канал поставки взяток. Встретившись с мужчиной, она объявила ему, что он в конце каждого года должен привозить им продукты стоимостью около 10 тысяч рублей (в том числе алкоголь). С 2011 по 2016 годы директор колледжа возил коробки с продуктами в поселок Мирный Зонального района, где у Денисовых есть коттедж. Общая сумма взяток составила более 50 тысяч рублей.

На суде Татьяна Денисова заявила, что показания этого свидетеля фактически ложны. Список продуктов, который он якобы привозил, женщина назвала абсурдным. Она подтвердила, что встречалась с директором колледжа два или три раза, но во всех случаях никаких продуктов он не привозил. Мужчина, по словам Денисовой, сам звонил ей и настойчиво предлагал встретиться под предлогом того, что у него для их семьи есть "сюрприз". В качестве подарков он привозил поделки, которые изготавливали его учащиеся: раскрашенные бутылки из-под шампанского, фужеры, плетёные корзинки. Все это у Денисовых сохранилось. Подсудимая заявила, что ей эти встречи были в тягость, так как приходилось корректировать свои планы.

Денисова заявила, что копченые мясные деликатесы, сыры и спиртные напитки, которые якобы привозил им директор колледжа, ее семья не употребляет по причине ряда заболеваний. Кроме того, сообщила женщина, свидетель заявлял, что привозил по нескольку килограммов каждого вида, а это слишком много. На Новый Год Денисовы уезжали из Мирного, и всю эту снедь просто некому было есть, рассказала обвиняемая. Максимум, что было среди подарков из продуктов — коробка конфет, утверждает женщина.

Эпизод с проректором АКИПКРО

По данным следствия, в 2013 году вице-губернатор предложил проректору АКИПКРО передавать ему частями взятку за своевременное перечисление на счет института средств в рамках федеральной целевой программы развития образования. Женщина лично и через супругу передала Денисову взятки на общую сумму 2 млн. 250 тыс. рублей. Татьяна Денисова, по мнению обвинения, брала взятки трижды: 29 ноября 2014 года у дома экс-проректора, 30 октября 2015 года у здания АКИПКРО и 4 марта 2016 года, когда сотрудники ФСБ вели оперативную съемку. У женщины изъяли 200 тыс. рублей.

Об эпизоде передачи взятки, который якобы происходил возле дома проректора 29 ноября 2014 года, подсудимая сказала, что этого попросту не было. На следующий день она вместе с мужем и его коллегами улетала в поездку за границу. "Мне нужно было пройти регистрацию с утра, я встретиться с ней не могла", — сказала Денисова.

По поводу созвонов с проректором в этот день женщина заявила, что их разговоры касались именно регистрации и бронирования билетов. В свою пользу женщина также сообщила, что ее машина в то время находилась в Бийске, поэтому она не могла через пять минут после звонка быть у дома проректора, как та рассказывала суду. Татьяна Денисова также опровергла показания этой свидетельницы о погоде в тот день: по ее сведениям, на улице был мороз и снег, а экс-проректор говорила об "обычной осенней погоде". По данным открытых источников, 29 ноября 2014 года действительно был мороз от -24 до -33 градусов и лежал снежный покров.

Об эпизоде передачи взятки, который якобы случился у здания АКИПКРО 30 октября 2015 года, Татьяна Денисова сказала, что не была там и не получала никаких денег.

Касаемо эпизода, произошедшего 4 марта 2016 года, обвиняемая пояснила, что встречалась с проректором исключительно для того, чтобы поздравить ее с наступающим женским днем. Женщина рассказала, что зачастую покупала подарки коллегам мужа сама, а поскольку именно с этой свидетельницей общалась лучше всего, решила сама вручить ей презент.

Напомним, свидетель в своих показаниях суду сообщала, что согласно инструкции сотрудников ФСБ должна была ненадолго отложить встречу при очередной передаче взятки для того, чтобы они успели подготовиться к оперативной съемке. Так женщина и сделала: сообщила Денисовой, которая подъехала утром, что находится у дочери, а деньги у нее дома, и перенесла встречу на обеденное время.

Татьяна Денисова заявила, что перенос встречи ее не насторожил. "Я подумала, что она тоже хочет мне что-то подарить, так как разговор шел о 8 марта", — заявила женщина суду. Когда встреча состоялась, обвиняемая вручила свой подарок, а проректор в ответ сунула в ее сумку сверток с деньгами. Денисова утверждает, что не разглядела в пакете деньги, а смысл разговора о муже и образовательных программах вообще не поняла. "Мы поздравили друг друга и я уехала", — сказала суду обвиняемая. Ее задержали с деньгами уже около дома.

Денисова также пожаловалась суду на грубое обращение со стороны сотрудников ФСБ, которые на нее кричали. "По дороге оперативники говорили, что я должна признаться в том, что получила взятку. Это все была провокация, я не знала, что это деньги", — сказала женщина.

По просьбе адвоката женщина также охарактеризовала свое материальное положение, сказав, что их семья ничем не отличалась от среднего класса. Денисовы имеют дом, построенный в 90-е годы, площадью 156 кв. м и земельный участок в поселке Мирном Зонального района, земельный участок в поселке Чуйском Бийского района, квартиру в Барнауле "в обыкновенном доме" площадью 88 кв. м и автомобиль Hyundai Santa Fe. На их имущество на сумму более 12 млн рублей наложили арест.

В конце своей речи Татьяна Денисова заявила, что рассказала суду все, что знала, и в дальнейшем хотела бы воспользоваться статьей 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Таким образом, женщина отказалась в дальнейшем отвечать на вопросы обвинения и суда и давать какие-либо показания.

Если вина подсудимой будет доказана, Татьяне Денисовой грозит лишение свободы до 4-х лет по одному эпизоду посредничества, и от 7 до 12 лет по другому.