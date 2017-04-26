"Строгий и жёсткий": бывшие подчинённые Денисова рассказали, каким он был руководителем

Защита попросила свидетеля охарактеризовать личности подсудимых. Мужчина отметил, что Юрий Денисов — высокопрофессиональный управленец, имеет большой авторитет в СФО, строгий и жесткий руководитель, для которого главное — достижение поставленных перед ним целей. Бывший вице-губернатор, по его мнению, умел сконцентрировать людей, заставить работать в команде, и всегда соблюдал субординацию.

Жену Денисова свидетель охарактеризовал как "жизнерадостную женщину" и заботливую супругу. Он пояснил, что видел ее на праздновании дней рождений. Семейные отношения подсудимых бывший чиновник назвал "очень хорошими, нежными даже". На вопрос подсудимого, вмешивалась ли супруга в его дела, мужчина ответил: "Сомневаюсь, что вами можно управлять".

Свидетель также сказал, что не помнит, чтобы Денисов когда-либо использовал свое служебное положение в своих интересах или необоснованно применял дисциплинарные взыскания. Профсоюзные работники, по его словам, на Денисова не жалуются.

Также мужчина отметил огромную заслугу бывшего вице-губернатора в разработке и продвижении комплексного проекта модернизации образования (завершился в 2009 году). Это был, по его словам, "гигантский проект огромной важности". Школы в то время бесплатно получали учебники, школьную мебель, а также средства на оплату труда — зарплата педагогов в то время выросла до 30%. При этом при переходе на "ученикочас" были учтены интересы малокомплектных сельских школ, которых бы уничтожило нормативно-подушевое финансирование, считает свидетель.

Небольшая доля средств на реализацию программы КМПО была зарезервирована на поощрение команды разработчиков, в которую входил Юрий Денисов. По окончанию проекта все получили хорошие премии. Что касается чтения лекций в АКИПКРО, то это оформлялось разовыми договорами, и за вычитанные часы сотрудники управления по образованию получали небольшие средства, сообщил свидетель. Эти доходы необходимо было декларировать.

По данным источника altapress.ru, на одном из прошедших заседаний выступили последние свидетели обвинения, которые также характеризовали личности Денисовых. Так, бывший руководитель бийского комитета по образованию утверждал, что Денисов был властным и резким, на совещаниях постоянно угрожал всем увольнением. Татьяна Денисова, согласно его показаниям, нередко присутствовала на рабочих совещаниях супруга и позволяла себе говорить, что по ее желанию могут уволить любого, и все должны быть благодарны их семье, в том числе и материально.

Бийские работники образования регулярно работали у Денисовых на участке в Зональном районе, утверждал свидетель. Кроме того, мужчина рассказал, что по негласному приказу Денисова в разные годы уволили ряд его коллег. Сам свидетель, по его утверждению, также был уволен за отказ голосовать за определенную кандидатуру на муниципальных выборах.

Напомним, Денисова обвиняют в получении нескольких взяток, а его супругу Татьяну в нескольких эпизодах посредничества. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.