Финишная прямая: суд перешёл к прениям по делу Денисовых

К делу приобщили: Ранее суд допросил свидетеля, которая видела из окна АКИПКРО передачу одной из взяток Денисовой. Женщине пришлось нарисовать схему кабинета, из окна которого она смотрела. Кроме того, она сделала фото из этого окна, которое сверили с фотографией адвокатов. Свидетель утверждает, что снимки сделаны из разных окон. Адвокаты пытались оспорить это, отметив, что женщина могла подготовиться к заседанию из-за опубликованных накануне материалов СМИ, однако суд решил приобщить к делу все эти материалы. Также к делу приобщили заявление сына Денисова об исключении из гаражно-строительного кооператива, за вступление в который, по мнению следствия, бывший вице-губернатор получил взятку от директора педагогического лицея. Также потерпевший педагог написал расписку о том, что ему возвратили "займ" в сумме 100 тысяч рублей. На заседании он лично подтвердил, что реально под расписку и в присутствии адвоката получил деньги от Антона Денисова. Напомним, директор педлицея фигурирует как потерпевший в эпизоде о взятке с вымогательством. Мужчина отказался от данных ранее показаний и утверждает, что Денисов не вымогал у него деньги: якобы он сам одолжил их вице-губернатору. Адвокаты вновь заявили ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы видео- и аудиоматериалов дела. Психологическую экспертизу они попросили признать недопустимым доказательством, ссылаясь на некомпетентность эксперта. Эти доводы опроверг свидетель, вызванный прокурором. Также сторона защиты вновь просила приобщить к делу экспертизу московского специалиста Елены Галяшиной. Во всех этих просьбах суд отказал. К делу также просили приобщить заключение Сибирского НИИ сыроделия, который заключил, что сыр "Голландский" в головках по 1 кг не выпускается. Напомним, о таком сыре рассказывал директор бийского колледжа, который, по мнению следствия, возил Денисовым взятки в виде продуктов. В ответ прокурор возразила, что сыр мог быть изготовлен не по ГОСТу, но суд решил приобщить документ.

Первым слово в начавшихся прениях взяла прокуратура. "После исследования доказательств факты совершения указанных преступлений подтвердились полностью", — заявила гособвинитель Евгения Титаренко. Она отметила, что Денисовы руководствовались мотивами корысти, понимали, что действуют вразрез с законом, и предвидели последствия. "Своими действиями они подорвали авторитет органов власти", — отметила представитель прокуратуры.

По мнению стороны обвинения, пояснения Денисовой о том, что она приняла пакет с деньгами за шоколадку, не выдерживают критики. Скептически прокуратура отнеслась и к показаниям Денисова, который заявил, что "ничего не получал и не вымогал" и "не мог повлиять на распределение субсидий и смену их исполнителя". Титаренко привела в пример показания свидетелей, которые утверждали, что Юрий Николаевич был "царем и богом в образовании края", а у перечащих ему "неизбежно возникали проблемы". Документы же могли оформить "задним числом".

К показаниям сына Денисовых Титаренко попросила отнестись критически, так как он свидетельствовал в пользу родителей.

Гособвинитель серьезно засомневалась в правдивости последних показаний директора педлицея, так как они в корне отличаются от его показаний в деле, а допрашивали мужчину дважды. Она процитировала его слова о том, что когда Денисов стал вымогать взятку под угрозой увольнения, "у него [педагога — прим.alrapress.ru] земля ушла из-под ног", ведь лицей — дело всей его жизни. "Перед его глазами были реальные примеры того, как других директоров увольняли по одной только воле Денисова", — сказала Титаренко. Представитель прокуратуры также охарактеризовала бывшего вице-губернатора как человека с "диктаторскими наклонностями" и отметила, что директор педлицея "и до сих пор находится в психологической зависимости" от него.

Доводы о юридической безграмотности руководителя учебного заведения, по мнению гособвинителя, не выдерживают критики, ведь он постоянно работает с документами. "Можно было ходатайствовать о прекращении дела в этой части еще на стадии следствия, но сторона защиты этого не сделала, а значит, эта идея им пришла позднее", — заявила Титаренко.

К сожалению, представителю краевой прокуратуры пришлось прервать свое выступление в связи с тем, что адвокатам было необходимо ехать на другое заседания. Прения продолжатся 22 июня.