Бийчане выйдут на митинг с требованием сохранить в городе трамваи

Во многих городах России электротранспорт находится в таком же бедственном положении. Есть города, где его уже не стало. Мы производим полный цикл работ по ремонту подвижного состава. Срок службы наших вагонов — более 20 лет, цены на запчасти увеличиваются, так как почти не выпускаются. Данные модели давно сняты с производства. На приобретение современных экономичных вагонов денег у нас нет.

Мы гордимся, что живем в самом крупном наукограде России. А что это будет за наукоград без электротранспорта? Отказавшись от трамваев, мы лишим 16 млн наших пассажиров права выбора транспорта, комфортного и быстрого передвижения по городу.

Депутаты городской думы, к которым мы обращались, посоветовали только нам быть экономней. Зарплата у нас и без того самая низкая среди муниципальных предприятий города и среди предприятий нашей отрасли. Поэтому мы не можем набрать необходимое количество водителей, кондукторов, ремонтников. Чтобы обеспечить выпуск, сотрудники работают почти без выходных.

Мы просим обратить внимание представителя губернатора на данную проблему, потому что городские власти не могут справиться с ней.