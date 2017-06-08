Бийчане выйдут на митинг с требованием сохранить в городе трамваи

15 июня бийский горком КПРФ проведет в наукограде митинг, на котором потребует от администрации города и края сохранить трамвайное управление. Акция согласована с властями, рассказал altapress.ru Владимир Ример, руководитель фракции коммунистов в гордуме Бийска.
Владимир Ример рассказал, что пока открыто речь о закрытии бийского трамвайного управления не идет, но у предприятия более 100 млн рублей долгов и ему грозит банкротство. Коммунисты озвучили проблему и в бийской гордуме, и в АКЗС. Цель митинга — привлечь внимание к проблеме. Ример рассчитывает, что на акцию придут многие работники трамвайного управления.
Из обращения коллектива бийского трамвайного управления:
Во многих городах России электротранспорт находится в таком же бедственном положении. Есть города, где его уже не стало. Мы производим полный цикл работ по ремонту подвижного состава. Срок службы наших вагонов — более 20 лет, цены на запчасти увеличиваются, так как почти не выпускаются. Данные модели давно сняты с производства. На приобретение современных экономичных вагонов денег у нас нет.
Мы гордимся, что живем в самом крупном наукограде России. А что это будет за наукоград без электротранспорта? Отказавшись от трамваев, мы лишим 16 млн наших пассажиров права выбора транспорта, комфортного и быстрого передвижения по городу.
Депутаты городской думы, к которым мы обращались, посоветовали только нам быть экономней. Зарплата у нас и без того самая низкая среди муниципальных предприятий города и среди предприятий нашей отрасли. Поэтому мы не можем набрать необходимое количество водителей, кондукторов, ремонтников. Чтобы обеспечить выпуск, сотрудники работают почти без выходных.
Мы просим обратить внимание представителя губернатора на данную проблему, потому что городские власти не могут справиться с ней.
Ример отметил, что сейчас администрация Бийска проводит проверку трамвайного предприятия. По его словам, у властей есть вопросы к работе перевозчика. Отчет о проверке чиновники должны озвучить на июньской сессии бийской гордумы.
Напомним, в апреле представители трамвайного управления Бийска написали петицию президенту Путину с требованием "прекратить уничтожение городского электротранспорта". В документе они предлагают, в частности, предоставить им льготу 50% на электроэнергию и снизить стоимость проезда.
Митинг за сохранение электротранспорта в Бийске пройдет 15 июня в 17:00 на площади 9-го января.
Цифра
597 человек работают в бийском транспортном управлении.
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