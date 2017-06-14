Бийские "мусорные" компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве

В течение года о мошенничестве со стороны данной компании заявляли не единожды, однако, по мнению начальника СУ, на данный факт его подчиненные не обратили должного внимания.

Так, весной 2017 года и.о. начальника межрайонной ИФНС №1 по Алтайскому краю Елена Аксентьева обратилась в полицию с подозрениями в адрес конкурсного управляющего компании "Спецобслуживание", которая несколько лет является монополистом по вывозу мусора в Бийске. Она утверждала, что он совершил ряд преступлений, в том числе мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и неправомерные действия при банкротстве фирмы и при этом не понес никакого наказания. По данному факту провели проверку, материалы передали в следственное управление.

Подобную проверку проводили годом ранее на основании обращения Станислава Москаленко, который также заявлял о преднамеренном банкротстве и мошенничестве со стороны "Спецобслуживания" и его клонов — компаний "Спецобслуживание +" и "Единая городская служба ТБО".

В мае 2017 года следователь СУ МУ МВД России "Бийское" рассмотрел материалы обеих проверок и вынес постановление отказать в возбуждении уголовного дела. Однако начальник СУ Руслан Сулейманов заявил, что не может согласиться с выводами подчиненных. В связи с этим он решил отменить прежнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и в течение 30 дней провести дополнительную проверку по указанным фактам. Соответствующий документ был подписан в конце мая текущего года.

Как сообщает "Банкфакс", спустя несколько дней после вынесения постановления в Бийске задержали учредителя фирмы-монополиста по вывозу мусора "Единая городская служба ТБО" Сергея Башкатова. По данным источников издания, он является главным фигурантом в деле, связанном с крупным мошенничеством на сумму 13,5 млн рублей. Бизнесмен якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне ТБО. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня.

В конце 2016 года администрацию Бийска уже обвиняли в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работала компания "Спецобслуживание", учрежденная муниципальным предприятием. Накануне банкротства компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам. Одной из таких компаний как раз и оказалась "Единая городская служба ТБО", учредителями которого, согласно ЕГРЮЛ, являются Сергей Башкатов, а также отец и сын Белозеровы.