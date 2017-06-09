Видео. На Алтае полиция жестко задержала крупного бизнесмена

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Сегодня, 08:44.
Происшествия

Полиция в Бийске задержала известного местного предпринимателя Сергея Башкатова по громкому делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере. Как сообщает "Бийский рабочий", Башкатов — лишь один из подозреваемых. Ему уже предъявлено обвинение.

В Бийске задержали бизнесмена Башкатова.
В Бийске задержали бизнесмена Башкатова. Фото: Бийское телевидение.

В интернете появился ролик с задержанием предпринимателя. Судя по кадрам, полиция действовала жестко: бизнесмену заломали руки, чтобы сопроводить в машину правоохранителей.

По данным "Бийского телевидения", Сергея Башкатова обвиняют в том, что якобы он по подложным документам оформил муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска.

Речь идёт о полигоне твёрдых бытовых отходов. Телевизионщики назвали свой сюжет о задержании Башкатова "Властелин городской свалки".

Правоохранители считают, что Бийску был причинен ущерб в размере 13,5 миллионов рублей. Не исключено, что в криминальной схеме могут быть замешаны представители бизнес-сообщества, а также чиновники. Расследование уголовного дела продолжается.

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