Видео. На Алтае полиция жестко задержала крупного бизнесмена

Полиция в Бийске задержала известного местного предпринимателя Сергея Башкатова по громкому делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере. Как сообщает "Бийский рабочий", Башкатов — лишь один из подозреваемых. Ему уже предъявлено обвинение.
В интернете появился ролик с задержанием предпринимателя. Судя по кадрам, полиция действовала жестко: бизнесмену заломали руки, чтобы сопроводить в машину правоохранителей.
По данным "Бийского телевидения", Сергея Башкатова обвиняют в том, что якобы он по подложным документам оформил муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска.
Речь идёт о полигоне твёрдых бытовых отходов. Телевизионщики назвали свой сюжет о задержании Башкатова "Властелин городской свалки".
Правоохранители считают, что Бийску был причинен ущерб в размере 13,5 миллионов рублей. Не исключено, что в криминальной схеме могут быть замешаны представители бизнес-сообщества, а также чиновники. Расследование уголовного дела продолжается.
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