Видео. На Алтае полиция жестко задержала крупного бизнесмена

В интернете появился ролик с задержанием предпринимателя. Судя по кадрам, полиция действовала жестко: бизнесмену заломали руки, чтобы сопроводить в машину правоохранителей.

По данным "Бийского телевидения", Сергея Башкатова обвиняют в том, что якобы он по подложным документам оформил муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска.

Речь идёт о полигоне твёрдых бытовых отходов. Телевизионщики назвали свой сюжет о задержании Башкатова "Властелин городской свалки".

Правоохранители считают, что Бийску был причинен ущерб в размере 13,5 миллионов рублей. Не исключено, что в криминальной схеме могут быть замешаны представители бизнес-сообщества, а также чиновники. Расследование уголовного дела продолжается.