Глава Бийска посоветовала переехать тем, кому мешает неубранный снег

Глава Бийска Лидия Громогласова, выступая на заседании общественной палаты города, заявила о том, что бийчанам нужно набраться терпения по поводу уборки снега.
Напомним, что в январе горожане написали на сугробе имя главы. Кроме того, протестные прогулки оппозиционеров по городу г-жа Громогласова сравнила с "началом фашизма", пишут "Бийские ведомости".
Лидия Громогласова,
глава Бийска:
А вообще, хотелось бы и средства массовой информации, и общественные организации призвать прежде всего к спокойствию, выдержке. Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное...
На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. Существует своя технология при уборке снега. Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя.
Скажите, пожалуйста, в каком муниципалитете какого региона есть достаточное количество техники для того, чтобы в одночасье убрать то количество осадков, которое выпадает выше нормы? Абсолютно этого нигде нет. Поэтому надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение — к тем, кто делает большую трудную работу в городе. К тем же дорожникам.
Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах... Сейчас наступил тот период, когда бюджет города не позволяет закрыть все прорехи. Вопросов куча, их надо решать, но мы живём в этих реалиях — давайте все эти вещи осознавать.
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