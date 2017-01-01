В Барнауле выпало в два раза больше снега, чем в прошлом году

О ходе работ по зимнему содержанию дорог на очередном совещании руководителей городских служб рассказал руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин. Очистка улиц от снега началась в этом сезоне необычайно рано — дорожники убирают с улиц города снег с 6 октября. В 2015 году в это время в Барнауле еще велось асфальтирование.

На данный момент, в зависимости от погоды, ночью работают от 70 до 130 единиц техники, днем — от 25 до 100 машин. В первую очередь чистят улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В основном работы по очистке от снега ведутся в ночное время. Днем этому мешает транспорт. Для ускорения очистки еще 26 октября "Автодорстрой" перешел на двусменный график работы.

Сергей Дугин

глава администрации Барнаула:

Основные транспортные магистрали расчищаются оперативно. К сожалению, этого нельзя сказать о тротуарах, подходах к зданиям, пешеходных переходах. Необходимо приобретать "малую" технику, чтобы пешеходам было комфортно.

Ситуацию осложняет тот факт, что люди сдвигают снег с дворовых территорий, крыш и проездов на дороги и тротуары. Некоторые управляющие компании и коммерческие организации нагребают сугробы на прилегающих территориях и обочинах дорог, несмотря на запрет.