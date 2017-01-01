Как убирают снег с улиц Барнаула: репортаж из кабины дорожников

Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Уборка снега в Барнауле. Фото: Александр Соколов, altapress.ru.

Ночная работа

На площадь Баварина я приезжаю к 24.00. К этому времени здесь уже собирается техника. С ноября сотрудники "Автодорстроя" работают исключительно в ночную смену — днем мешает поток машин. Такой график у дорожников продлится до самой весны. Каждую ночь, когда улицы Барнаула пустеют, здесь начинают хозяйничать тракторы и снегопогрузчики.

Основная работа начинается в первом часу. Тракторы сгребают снег в один длинный вал. Это необходимо для удобной работы снегопогрузчика. Далее снег загружают в МАЗы, которые уже успели выстроиться в очередь. Наполненные снегом грузовики отправляются на свалку. И так происходит из раза в раз всю ночь.

Водители грузовиков и погрузчика во время работы практически не общаются. Процесс настолько рутинный и однообразный, что мужчины действуют "на автомате".

"Хоть не скучно ехать"

Барнаульцы давно жалуются на плохую уборку снега. Власти оправдывают это тем, что его попросту уже некуда вывозить. Именно поэтому мне хотелось поехать в один из рейсов, чтобы посмотреть на такую свалку. Водитель МАЗа по имени Юрий радостно согласился взять меня с собой — "хоть не скучно ехать будет".

Спинка на пассажирском сиденье отсутствует. Юрий объясняет, что убрал ее, чтобы в случае чего в машине можно было спать, если повезет, конечно.

Была идея посадить по два человека на один грузовик, чтобы работали посменно. Но в "Автодорстрое" нет столько водителей. Моему собеседнику не привыкать - он вывозит снег с улиц Барнаула уже 16-ю зиму подряд. В неделю у него один выходной — в ночь с субботы на воскресенье, когда снег в городе обычно не убирают.

Куда везти снег?

Улица Гоголя, по которой мы едем, представляет собой типичную для зимних барнаульских дорог картину — на обочинах возвышаются снежные отвалы. Тут Юрий лишь пожимает плечами. Он бы и рад вывезти снег со всех улиц города. Но работать приходится там, где скажут: снег со второстепенных улиц попросту некуда везти.

Сейчас снег сгружают на огромную свалку за пересечением Павловского тракта и Строителей — неподалеку от речки Пивоварки. Чем дальше едем, тем выше поднимаемся. За эти месяцы свалка превратилась в огромную снежную гору.

Каждый рейс сюда превращается в квест "найди себе место для разгрузки" — на свалке уже почти нет места. По дороге нам встречаются пустые грузовики "Автодорстроя", которые уже разгрузились. Юрий звонит коллегам, интересуется, где они нашли место. Ему отвечают, что сегодня разгружаются у себя на "малой" свалке. Пытались съездить к дорожным службам Железнодорожного района, но те "дерутся" и к себе на свалку не пускают.

"Малой" свалкой называют небольшой участок на общей свалке, который накануне успел расчистить бульдозер. Этой площадки хватит только на сегодня. Завтра придется искать новое место для разгрузки.

Выгрузив снег, Юрий предложил мне съездить с ним еще в один рейс. Маршрут тот же — загрузить новые 5 тонн снега на площади Баварина и обратно на свалку. Только теперь водитель обещает показать мне "большую" свалку.

Почему ломается техника?

По пути спрашиваю: действительно ли за техникой следят с помощью системы ГЛОНАСС? Юрий поднимает с панели шапку. Под ней — небольшая черная коробка. Такие установлены на всех машинах. С их помощью руководство отслеживает, сколько часов простоя у каждой машины. Намотал несколько часов простоя за смену — пиши объяснительную. Однако стоят водители в основном не по своей вине. Они ждут очереди либо на погрузку, либо на разгрузку. Тем более, что за зиму дорога к свалке сильно сузилась: здесь не могут разъехаться два грузовика, приходится пропускать друг друга и ждать.

"Большая" свалка — это самая высокая площадка на складе барнаульского снега. С трудом, но все-таки пробираемся наверх по рыхлому снегу. Юрий говорит, что на этом пути и случается большинство поломок из-за того, что грузовики часто буксуют.

Но нам повезло, и мы поднялись без поломок. Однако поездка наверх действительно была нелегкой.

Место для снега на "большой" свалке есть, но ездить туда регулярно невозможно — можно застрять. По телефону Юрий дает коллегам отбой: дорога на подъеме очень тяжелая. Сегодня здесь никто разгружаться уже не будет.

Съездив в два рейса, я прощаюсь с Юрием. Половина третьего ночи. Водителю МАЗа сегодня предстоит еще восемь таких рейсов. Его рабочая смена закончится ближе к 7 утра, когда улицы города вновь заполнят машины.

Справка

Эта зима стала настоящим испытанием для дорожных служб Барнаула. На 1 февраля работники МБУ "Автодорстрой" уже успели вывезти с улиц города около 500 тыс. тонн снега. Это больше чем в два раза превышает прошлогодние показатели.