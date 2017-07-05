Бизнес против ФНС: самые интересные налоговые споры в Алтайском крае за 2017 год

Дело первое: к чему приводит вывод имущества

Норма закона

В Налоговом кодексе РФ есть норма: пункт 2 статьи 45, которая позволяет взыскивать в суде налоговую задолженность одного налогоплательщика за счет другого, если последний является по отношению к первому основным (преобладающим, участвующим) либо зависимым (дочерним) обществом.

Суть спора

В практике судов устоялся подход: если налогоплательщик, не желая уплачивать налоги, переводит бизнес на другое юрлицо, то неисполненные налоговые обязательства могут быть возложены на вновь созданное юрлицо по обязательствам старого.

Первая весточка к такому подходу появилась еще в 2014 году в деле компании "Королевская вода" (А40-2784/2013).

ЗАО "Королевская вода" (известный поставщик питьевой воды в офисы Москвы) погорело на "однодневках" на общую сумму в 330 млн рублей. Компания проиграла дело в суде, недоимку не заплатила, а бизнес перевела в "новую" фирму — ООО "Королевская вода". ЗАО переуступило права требования к клиентам ООО, а сотрудники ЗАО стали сотрудниками ООО. Несмотря на это, суд взыскал с ООО все налоги по долгам ЗАО.

В арбитражном суде края было рассмотрено дело № А03-16137/2016 со следующими обстоятельствами. Налогоплательщик — некоммерческое партнерство "Медицинские компьютерные технологии" — занимался сопровождением информационных медицинских систем, используемой в учреждениях здравоохранения края.

В результате выездной налоговой проверки этому налогоплательщику доначислили налоги - чуть более 2,5 млн рублей. Как следует из судебного акта, взыскать этот налог не удалось – деньги на счетах отсутствовали, имущество не выявлено, так что судебные приставы окончили исполнительное производство.

Между тем, еще во время проведения налоговой проверки два члена партнерства создали новое юрлицо с тем же названием, но несколько иной организационной формой: Автономная некоммерческая организация "Медицинские компьютерные технологии". И переводят свой бизнес на это вновь созданное лицо.

ФНС потребовала в суде признать обе организации взаимозависимыми и взыскать долг с вновь созданного юрлица (с пеней и штрафами). Суд удовлетворил ее требования.

Позиция суда

Какие признаки аффилированности и перевода бизнеса усмотрел суд?

Новое юрлицо создано теми же двумя учредителями – то есть подконтрольно одному и тому же кругу лиц;

- директор старой и новой компании совпадают;

- на должность директора старой компании был назначен, по-видимому, номинальный руководитель, который отрицал причастность к компании;

- юридические адреса старой и новой компании разные, однако в ходе дела установлено, что фактически новая компания находится по тому же адресу, что и старая;

- все сотрудники старой компании переведены в новую; их график работы и должностные обязанности не изменились;

- клиентская база новой компании осталось прежней; договоры с указанными клиентами ничем не отличались от предыдущих договоров старой компании;

- новая компания получала на свой расчетный счет оплату от клиентов за старую компании.

Допрошенные в ходе налоговой проверки свидетели-работники также пояснили, что, по сути, в их работе ничего не изменилось – в определенный момент им сказали, что просто у компании будет новое название.

Единственным способом защиты для налогоплательщика в этом случае могло бы быть обоснование деловой цели перевода бизнеса. То есть он должен был объяснить, зачем зарегистрировал новую фирму и перевел на нее всю деятельность. Но в дело не было представлено никаких вразумительных объяснений. А раз так, то компанией преследовалась единственная цель: избежать обязанности по уплате доначисленных налогов.

Отметим, что подобная практика взыскания налогов с подконтрольных лиц была утверждена на уровне Верховного суда РФ(№305-КГ16-6003) и сейчас активно применяется во всех регионах.

Дело второе: об уплате налогов через проблемные банки

Норма закона

Есть общее правило, закрепленное в ст. 45 Налогового кодекса РФ: обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления налогоплательщиком в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств со своего счета в банке при наличии на нем достаточного остатка на день платежа.

Что это означает? Как только налогоплательщик направил в банк платежное поручение об уплате налога, то далее, если банк по каким-то причинам не уплатил налог в бюджет, налогоплательщик не несет за это никакой ответственности. Налог считается уплаченным.

Но нет правил без исключений. Еще в 2001 году Конституционный суд сказал, что указанная гарантия распространяется только на добросовестных налогоплательщиков. Если доказано что налогоплательщик знал или должен был знать о том, что банк не в состоянии исполнить платеж, сумма налога не будет считаться уплаченной.

Суть спора

Общество с ограниченной ответственностью "Роскомплект" (дело №А03-8867/2016) должно было уплатить в бюджет более 2 млн рублей на основании решения налогового органа, вынесенного по результатам выездной проверки. В августе 2015 года на счета компании в "Зернобанке" были выставлены инкассовые поручения о взыскании этой суммы, операции по счетам приостановлены.

Напомним, что в августе 2015 года Арбитражный суд Алтайского края наложил арест на денежные средства, находящиеся на корсчете АО "Зернобанка" по иску ОАО "Мельник". А начиная с 8 сентября СМИ публиковали новости о том, что банк не проводит операции по счетам клиентов. Позднее, 24 сентября, у банка отозвали лицензию.

При этом при блокировке операций по корсчету банка внутренние операции между счетами клиентов этого банка никак не ограничиваются. То есть, если у двух контрагентов открыты счета в одном и том же банке ( в нашем случае в "Зернобанке"), то перечисление средств от одного клиента другому возможно внутри этого банка.

Так как деньги не проходят стандартной цепочки через корсчет банка (с расчетного счета организации на корсчет своего банка, далее на корсчет банка получателя платежа, и только потом уже на расчетный счет получателя платежа), то банк совершает операции по переводу внутри расчетных счетов клиентов.

Соответственно, в середине сентября на счет "Роскомплекта" по внутрибанковским проводкам поступают денежные средства от его контрагента. 21 сентября он формирует платежные поручения на уплату налога. Примечательно, что суд акцентирует внимание на нецелесообразности этого действия, так как на счетах уже были поручения налогового органа на списание налога.

Далее "Роскомплект" получает от банка письмо-подтверждение, что деньги списаны с его счета. Однако, по понятным причинам, в бюджетную систему они не поступили. В связи с чем налоговый орган вынес решение о взыскании указанной спорной суммы.

Налогоплательщик потребовал в суде отменить решение налоговой инспекции, аргументировав свою позицию как раз тем, что он уже уплатил этот налог. Деньги были списаны со счета, и у него имеется письмо-подтверждение от банка.

Позиция суда

Суд отказался удовлетворить требования налогоплательщика. Ведь СМИ публиковали информацию о проблемах в банке и налогоплательщик не мог не знать (а если и не знал, то должен был!), что банк не способен перевести деньги в бюджетную систему. А раз так, то ст .45 НК на него не распространяется.

Кстати, схожее дело (№А03-2306/2017) связано с проведением платежей через "ТусарБанк". Ситуация усугублялась еще и тем, что налогоплательщик – НПФ "Алтан" - перечислил налог в бюджет раньше предусмотренного законом срока. А это было расценено судом как одно из свидетельств осведомленности фирмы о нестабильном положении банка. В результате суд взыскал с налогоплательщика налог.

Комментарий

Часто задается вопрос – почему закон регулирует эти отношения именно так, что переносит риск неблагоприятных последствия на налогоплательщика?

Во-первых, несмотря на то что деятельность банков строго регулируется государством, законодатель прямо указывает на то, что именно предприниматель должен нести риск выбора своего партнёра-банка: проверять его благонадежность, ведь банк распоряжается вашими деньгами.

Во-вторых, если налогоплательщик действует явно недобросовестно, зная что банк не перечислит платеж в бюджет, однако при этом моделирует и обставляет ситуацию таким образом чтобы избежать налоговых обязательств, то такое поведение должно пресекаться.

Факт

В 2016 году суды рассмотрели 29, 3 тыс налоговых споров. В 2015 году в 2,2 раза больше: 65, 5 тыс