По утверждению ряда депутатов ГД, принятие нового гимна позволит достичь духовной преемственности, свято чтить и помнить тысячелетнюю историю Великой России.

Величественная музыка Львова наверняка объединит российскую нацию, приведет к бурному росту патриотического настроя и еще более укрепит международные позиции РФ. По наказу россиян была проделана духовная работа по корректировке слов Жуковского к современным реалиям с учетом особого почитания деятельности ВВП <...>

На наш взгляд, гимн с таким текстом станет символом гордости народа за славные победы и великого Руководителя, уверенно ведущего страну к величию и процветанию.

Полагаем, что право первого исполнения "Молитвы россиян" нужно предоставить инициатору ФКЗ "О смене гимна" Владимиру Жириновскому и иеромонаху Фотию в канун юбилея Почетного гражданина Санкт-Петербурга Владимира Путина!