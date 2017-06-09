"Бог, Путина храни": питерские общественники предлагают новый гимн России

Питерские общественники из "Национального комитета+60" переосмыслили инициативу депутатов от ЛДПР изменить действующий гимн России на дореволюционный "Боже, царя храни". В Петербурге решили изменить канонический текст Жуковского, поменяв слово "царь" на слово "Путин".
В своем обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину общественники привели новый текст предлагаемого гимна, названного ими "Молитвой россиян":
"Бог, Путина храни!
Державный, первый,
властвуй во славу,
во славу нам!
Властвуй на страх врагам,
Владимир Благоверный!
Бог, Путина храни!
Бог, Путина храни!
Сильному долги дни даруй на земли!
Буйных смирителю, убогих хранителю,
народа утешителю успех ниспошли!
Великодержавную Россию достославную,
Боже, храни! Боже, храни!"
Из сообщения "Национального комитета+60":
По утверждению ряда депутатов ГД, принятие нового гимна позволит достичь духовной преемственности, свято чтить и помнить тысячелетнюю историю Великой России.
Величественная музыка Львова наверняка объединит российскую нацию, приведет к бурному росту патриотического настроя и еще более укрепит международные позиции РФ. По наказу россиян была проделана духовная работа по корректировке слов Жуковского к современным реалиям с учетом особого почитания деятельности ВВП <...>
На наш взгляд, гимн с таким текстом станет символом гордости народа за славные победы и великого Руководителя, уверенно ведущего страну к величию и процветанию.
Полагаем, что право первого исполнения "Молитвы россиян" нужно предоставить инициатору ФКЗ "О смене гимна" Владимиру Жириновскому и иеромонаху Фотию в канун юбилея Почетного гражданина Санкт-Петербурга Владимира Путина!
А на прошлой неделе члены этой общественной организации распространили заявление о том, что "в связи с триумфальным выступлением Президента РФ на ПМЭФ-2017" предлагают Госдуме и Совфеду на совместном заседании признать Владимира Путина пророком.
Из сообщения "Национального комитета+60":
После приложения к мощам Николая Чудотворца миру явилось чудо преображения – ВВП "вышел из шинели нацлидера" и стал истинным Пророком многополярного мира! Этому ярко свидетельствуют "царский" прием в Версале и "политический бенефис" на Петербургском форуме! Жители планеты воочию увидели, что никто не может сравниться с ВВП по великости и прозорливости, а макронам с трампами отведено лишь скромное проживание в ПУТИНСКУЮ ЭПОХУ!
Справка
"Национальный комитет+60" появился в Петербурге . Полное его название "Общественный национальный комитет по подготовке празднования 60-летия Почетного гражданина Санкт-Петербурга Путина В. В.". Одной из его первых инициатив стало предложение установить в Петербурге памятник Путину работы Зураба Церетели. В декабре 2011 года организация под названием "Национальный комитет+60", созданная петербуржскими общественниками в рамках 60-летнего юбилея Владимира Путина, попросила губернатора Санкт-Петербурга переименовать Басков переулок в улицу Владимира Путина.
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