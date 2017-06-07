ЛДПР предложила заменить гимн РФ на "Боже, царя храни" и перейти на юлианский календарь

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта считают, что утверждение "Боже, царя храни" в качестве нового государственного гимна "позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды".

Депутаты также внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о переходе России на юлианский календарь. Они предлагают ввести в законодательство понятие "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным", а также утвердить его использование на территории России.

Авторы ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что "григорианский календарь не совершенен: он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня".

"Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней. Любой календарь касается духовных основ общества, праздников. Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, "принятие закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России".