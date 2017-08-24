Более половины россиян высказались за ограничение потока трудовых мигрантов

К мигрантам 54% россиян не испытывают эмоций, 27% относятся к ним настороженно, и только 16% — доброжелательно. Большинство респондентов не испытывают "никаких особых чувств" к выходцам из Закавказья (60%) или из Средней Азии (62%), проживающим в их районе. О негативных чувствах сообщили 28% и 27% соответственно, о положительных — 8% и 9%.

При этом в 2017 году уровень этнофобии достиг минимума с 2004 года: доля россиян, которые хотели бы ограничить проживание той или иной национальности на территории страны опустилась до 54%. В 2016 году этот показатель составлял 70%, в 2013 — 81%.

Справка

Опрос провели 14-17 июля среди 1601 человека в 137 населенных пунктах 48 регионов России.