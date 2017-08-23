Ради высокого заработка барнаульцы готовы на интимные отношения с "нужным человеком"

Исследовательский центр портала Зарплата.ру провел опрос и выяснил, на что согласны барнаульские работники ради высокого дохода, и какая сумма того стоит. Выяснилось, что ради высокого заработка барнаульцы готовы сменить сферу деятельности (69%), переехать в другой город (47%), отказаться от отпуска (39%) и работать на нелюбимой работе (24%).
Сменить страну проживания в погоне за большими деньгами готовы четверть горожан. Еще четверть согласны работать без выходных. Каждый седьмой барнаулец готов свести к минимуму общение с семьей.
14% барнаульцев признались, что ради зарплаты готовы брать откаты, 9% — "подсидеть" начальника или коллегу, 8% — вступить в интимные отношения с нужным человеком, а 6% ради заработка готовы обманывать людей.
Любопытно, что барнаульские мужчины охотнее пойдут на откат ради заработка, зато менее склонны заниматься скучной работой. Женщины, в свою очередь, скорее согласятся на неинтересную работу, чем мужчины, зато реже готовы жертвовать общением с семьей.
Интересно, что зарплата, ради которой барнаульцы готовы на все это, в среднем составила 62 500 рублей.
Барнаульцы также признались, что им уже приходилось ради заработка отказываться от отпуска, менять сферу деятельности, переезжать в другой город, находить новые проекты и направления деятельности и учить языки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.