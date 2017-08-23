Ради высокого заработка барнаульцы готовы на интимные отношения с "нужным человеком"

Сменить страну проживания в погоне за большими деньгами готовы четверть горожан. Еще четверть согласны работать без выходных. Каждый седьмой барнаулец готов свести к минимуму общение с семьей.

14% барнаульцев признались, что ради зарплаты готовы брать откаты, 9% — "подсидеть" начальника или коллегу, 8% — вступить в интимные отношения с нужным человеком, а 6% ради заработка готовы обманывать людей.

Любопытно, что барнаульские мужчины охотнее пойдут на откат ради заработка, зато менее склонны заниматься скучной работой. Женщины, в свою очередь, скорее согласятся на неинтересную работу, чем мужчины, зато реже готовы жертвовать общением с семьей.

Интересно, что зарплата, ради которой барнаульцы готовы на все это, в среднем составила 62 500 рублей.

Барнаульцы также признались, что им уже приходилось ради заработка отказываться от отпуска, менять сферу деятельности, переезжать в другой город, находить новые проекты и направления деятельности и учить языки.