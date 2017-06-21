Более 10 тысяч жителей Алтайского края остались без света в грозу

Минэнерго России сообщило, что из-за дождей и гроз вечером 20 июня, у жителей Алтайского края частично отключена электроэнергия. Под массовые аварийные отключения попали 11900 человек. Уже ночью электроснабжение восстановили. Без света еще некоторое время оставались только 4 тысячи жителей сельских территорий.
Как следует из сообщения на сайте ведомства, с восьми часов вечера шли аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"). В устранении последствий аварии было задействовано 16 единиц техники и 16 аварийных бригад - это 43 человека. В районы направили три дизель-генератора, к которым подключены объекты жизнеобеспечения - больницы и водонапорные станции.
В Барнауле, по данным энергетиков, все работает в плановом режиме.
Напомним, вечером 20 июня города и районы Алтайского края накрыла непогода.
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