Более 10 тысяч жителей Алтайского края остались без света в грозу

Как следует из сообщения на сайте ведомства, с восьми часов вечера шли аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"). В устранении последствий аварии было задействовано 16 единиц техники и 16 аварийных бригад - это 43 человека. В районы направили три дизель-генератора, к которым подключены объекты жизнеобеспечения - больницы и водонапорные станции.

В Барнауле, по данным энергетиков, все работает в плановом режиме.

Напомним, вечером 20 июня города и районы Алтайского края накрыла непогода.