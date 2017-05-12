Бомж из Алтайского края угнал в Хакасии машину, чтобы сдать ее в металлолом

В Саяногорске из гаража местного жителя угнали машину, а также украли комплект летней резины. Потерпевший оценил ущерб в 50 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался наш житель Алтая. В Хакасии он перебивался случайными заработками.
Задержанный 34-летний уроженец Алтайского края ранее был неоднократно судим, в настоящее время он нигде официально не работает и не имеет постоянного места жительства. В Саяногорске поселился в гараже знакомых.
По соседству с этим гаражом он присмотрел другой, который редко посещал владелец. Злоумышленник пробил стену облюбованного гаража, изнутри открыл дверь, выгнал на улицу машину, в которую погрузил "резину", и уехал.
По данным МВД по Республике Хакасия, подозреваемый успел продать комплект колес. Машину он хотел отвезти в пункт приема металлолома, но его планам помешали полицейские. Автомобиль вернули владельцу.
Нашего земляка поместили под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье о краже, сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям в Саяногорске.
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