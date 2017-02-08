Борис Корчевников ушел из "Прямого эфира"

Ведущий "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" Борис Корчевников покинул передачу. Его заменит Дмитрий Шепелев, сообщает "Комсомольская правда". Корчевников же останется работать на телеканале.
"То, что Борис уйдет, давно всем известно", — прокомментировал источник "КП" на телеканале "Россия 1". Пресс-служба канала не дала официального комментария.
Борис Корчевников вел программу с 2013 года, сменив на этом посту Михаила Зеленского. По одной из версий, Корчевников мог взять самоотвод по состоянию здоровья: ведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли, о чем рассказывал в эфире своей программы. Но более вероятная версия ухода телеведущего — "Россия 1" запускает новое шоу, в котором Борис будет ведущим.
В "Прямом эфире" его заменит Дмитрий Шепелев, ранее работавший на Первом канале. Там он вел давно шоу "Достояние республики", после закрытия которого долгое время не работал. Репутацию Шепелева сильно подкосил скандал с пропавшими деньгами Русфонда, выделенными на лечение его жены — певицы Жанны Фриске.
Российский актер и шоумен Никита Джигурда положительно отреагировал на уход Бориса Корчевникова с ток-шоу, сообщает dni.ru. По словам Джигурды, он уверен, что причиной увольнения стало "неэтичное поведение" Корчевникова в одном из выпусков "Прямого эфира". Актер утверждает, что ведущий пытался спровоцировать его на драку. "Его уволили за то, что он так поступил с Народным артистом Чеченской Республики", — считает шоумен.
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