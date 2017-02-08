Борис Корчевников ушел из "Прямого эфира"

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Сегодня, 12:38.
Жизнь

Ведущий "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" Борис Корчевников покинул передачу. Его заменит Дмитрий Шепелев, сообщает "Комсомольская правда". Корчевников же останется работать на телеканале.

Дмитрий Шепелев.
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev.

"То, что Борис уйдет, давно всем известно", — прокомментировал источник "КП" на телеканале "Россия 1". Пресс-служба канала не дала официального комментария.

Борис Корчевников вел программу с 2013 года, сменив на этом посту Михаила Зеленского. По одной из версий, Корчевников мог взять самоотвод по состоянию здоровья: ведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли, о чем рассказывал в эфире своей программы. Но более вероятная версия ухода телеведущего — "Россия 1" запускает новое шоу, в котором Борис будет ведущим.

В "Прямом эфире" его заменит Дмитрий Шепелев, ранее работавший на Первом канале. Там он вел давно шоу "Достояние республики", после закрытия которого долгое время не работал. Репутацию Шепелева сильно подкосил скандал с пропавшими деньгами Русфонда, выделенными на лечение его жены — певицы Жанны Фриске.

Российский актер и шоумен Никита Джигурда положительно отреагировал на уход Бориса Корчевникова с ток-шоу, сообщает dni.ru. По словам Джигурды, он уверен, что причиной увольнения стало "неэтичное поведение" Корчевникова в одном из выпусков "Прямого эфира". Актер утверждает, что ведущий пытался спровоцировать его на драку. "Его уволили за то, что он так поступил с Народным артистом Чеченской Республики", — считает шоумен.

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